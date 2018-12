Musik für Couch, Whisky und Bitterschokolade.

Freunde des Psychedelic Rock sollten sich unbedingt die BLACKBERRIES auf den Zettel schreiben. Aber nicht nur diese könnten mit "Disturbia" glücklich werden, denn die Kölner verharren meistens nicht allzu lange in genreüblichen improvisations-überflutenden Wabersounds. Stattdessen wird dieser Sound "nur" als Basiswerk für ein eigenständiges, charismatisches Songwriting genommen.



Die BLACKBERRIES leben hier weniger von harten Grooves und Zerrgitarren. Ihre Musik ist eher anmutig, sanft, fein zieseliert und hochwertig aufgenommen, also tolles Futter für genießende Prog 'n' Psych-Couch-Potatos, die dazu gerne einen Whisky trinken und Bitterschokolade essen. Alle neun Songs laufen hier wunderbar rein, poppig anmutender Frohsinn und sanfte Melancholie halten sich hierbei die Waage, und der leicht orientalische Flair in den Melodien (z.B.'Sphinx I' und 'Sphinx II') ist zumindest für mich ein weiteres Plus. Ich kann "Disturbia" wunderbar mehrmals am Stück hören, was mir dabei vielleicht aber noch ein wenig fehlt, sind die Ohrenfänger, also zwei, drei Songs, die man als Kandidaten für eine Jahrespoll-Songliste positionieren könnte.