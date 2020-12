Here We Come A-Caroling (EP)

Auch im Hause Blackmore/Night bereitet man sich auf Weihnachten vor.

Dass es im Frühjahr 2021 eine neue Studio-CD von BLACKMORE'S NIGHT namens "Nature's Light" geben soll, hat sich ja mittlerweile herumgesprochen. Nun dauert es bis dahin ja noch eine Weile und jetzt rückt erst einmal Weihnachten mit Riesenschritten näher. Und so haben sich Herr Blackmore unf Frau Night entschlossen, ihren Fans noch ein kleines Weihnachtsschmankerl zu bieten. Mit der EP "Here We Come A-Caroling" gibt es eine kleine, aber feine, limitierte Sonderauflage, die vier ausgewählte traditionelle Weihnachtslieder enthält. Erwähnenswert ist auch die liebevolle Verpackung, die weihnachtlich gestaltete Hülle – sowohl von innen als auch von außen – und nicht zuletzt die rote CD, ebenfalls mit Weihnachtsmotiv.



Das Wichtigste ist aber natürlich die Musik. Auf "Here We Come A-Caroling" entzückt Candice Night mit ihrer wirklich einmaligen Stimme, die mit einer dezenten Instrumentierung untermalt wird, mit Gitarrenklängen, Schellen und auch mal mit Flöte. Selbst 'Silent Night' wird hier ohne Kitschattitüde dargeboten, es ist einfach nur schön anzuhören. Auch wenn man normalerweise doch eher härtere Töne mag, überkommt einem bei dieser EP eine besinnliche, nachdenkliche Stimmung, besonders in einer Zeit wie dieser, in der alles anders ist als sonst. Da ist es schön, wenn ein wenig Althergebrachtes, Traditionelles den Weg zu uns findet. Weihnachten kann kommen, wie auch immer es dieses Jahr gefeiert werden kann. Frohes Fest!