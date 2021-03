Ohne Umweg voll auf die 12.

BLAST BOMB ist ein deutsch-britisches Quintett, das in Hamburg ansässig ist. Im Februar ist der aktuelle Tonträger der Gruppe, die Vier-Track-EP "Rock 'n' Roll Junkie", auf den Markt gekommen. Darauf spielt die Zwei-Gitarren-Formation eine kraftvolle Mischung aus Punk und Hardrock.

"Rock 'n' Roll Junkie" ist aus einem Guss. Von vorne bis hinten tritt die Band aufs Gaspedal. Auf dem stabilen Rhythmusfundament, das ein kesselndes Schlagzeug und ein ungewöhnlich präsenter Bass legen, riffen die Gitarren und raunzt die energische Stimme des Sängers. Durch die Bank verfügen die Stücke über griffige Refrains, in die eine Konzertmeute schnell einsteigen kann, was zudem durch die häufig einsetzenden Gang-Vocals erleichtert wird. Die Gitarrensoli sind in Ordnung, aber eher simpel gestrickt, wie es bei dieser musikalischen Ausrichtung nicht überraschend ist.

Über alle vier Nummern weist die EP einen homogenen und wiedererkennbaren Sound auf. Dennoch hat 'Outta My Mind', was Komposition und Arrangements betrifft, leicht die Nase vorn, während der Rausschmeißer 'Bulletproof' den höchsten Groovefaktor hat.

Die Scheibe ist sicher kein ausgeklügeltes Kunstwerk für akustische Feinschmecker, die ohnehin nicht zur Zielgruppe von BLAST BOMB gehören dürften. Aber sie ist eine kleine Portion gutgelauntes und schnörkelloses Kraftfutter zum Rübeschütteln, Fäusterecken und Biertrinken.