Es rumpelt und rumort

Seit ihrer Gründung 2014 hat die französisch-amerikanische Todesdampfwalze BLIGHTMASS musikalisch noch nicht allzu viel auf die Beine gestellt. Das soll sich in den letzten 2019er Atemzügen ändern, denn mit "Severed From Your Soul" knallt uns die fünfköpfige Spielmannstruppe ihr 45-minütiges Erstlingsschlachtschiff vor den Latz. Und da das Auge bekanntlich mitisst, gibt es auf dem BLIGHTMASS-Debüt gleich ein für das druckvolle Todesblei äußerst amtliches und gehaltvolles Artwork zu besichtigen.

Das Instrumentalgeballer kommt aus Frankreich (Ullerkens, Splathammer, Nattewolf und Enteronecrophile), das entsprechende Growlen, Keifen und Gurgeln (Jechael) aus den Staaten. Geografisch trennen Lyon und Tampa vielleicht Welten, doch musikalisch machen die Musiker recht ordentlich. Zugegeben, die Produktion hat noch ein wenig Luft nach oben und das eine oder andere Stück hätte auch noch etwas ausreifen können. In Summe ist "Severed From Your Soul" trotzdem eine durchaus in sich stimmige Sache, obwohl es zwei, drei Stücke weniger sicherlich auch getan hätten. Eine dreiviertelstündige Spielzeit beim Death Metal der recht alten Mid-Tempo-Schule ist für den Anfang vielleicht einen Deut zu viel. Ein ums andere Mal hat doch eher der Death-Metal-Durchschnitt das finstere Zepter in der Hand, das lediglich das Prädikat "ganz nett" erhält.

Und trotzdem: Positiv herausstellen möchte ich insbesondere den hundsgemein-schleppenden Opener 'My Embrace', der äußerst bedrohlich durch 'Pale Child' eingeleitet wird, die verspielte Wuchtbrumme 'When He Wakes' sowie 'They Will Listen To The Dead', bei dem auch der leider verstorbene Ralph Santolla die Lead-Gitarren beigesteuert hat. Das Songtrio geht nicht nur ordentlich in die Offensive und mäht mit einem wahren Soundpanzer alles nieder, was sich ihm in den Weg stellt, sondern bringt auch etwas Abwechslung und pechschwarzen Glanz in das Unterfangen BLIGHTMASS'. Und die Idee sowie Umsetzung des CARCASS-Covers von 'Black Star' finde ich als geglückten Abschluss dieses Berserker-Debüts auch gut.

Wer also dem Old School Death Metal, wie ihn Bands wie DEATH, MALEVOLENT CREATION oder DEICIDE geprägt haben, viel abgewinnen kann, sollte auch "Severed From Your Soul" samt französischem Touch eine faire Chance geben, denn trotz einiger Durchschnittssongs gibt es doch den einen oder anderen Rohdiamanten in der Schatztruhe, an dem sich Szenefreunde sicherlich nicht satthören können.