Wenn sich die erste Routine einschleicht...

In meinen Augen ist der Sound des neuen BLOODHEMN-Albums irgendwie zu mechanisch geworden. Das dritte Werk des nordischen Soloprojekts ist zwar gewohnt und betont aggressiv, die Songs nehmen immer wieder gerne Tempo auf, ohne in den Strudel der sinnlosen Raserei zu geraten, und die grundsätzliche Entschlossenheit ist jederzeit zu spüren - doch irgendwie geht "Mot Ein Evig Ruin" das gewisse Etwas ab!

Dabei bringt der neue Silberling eigentlich alles mit, was man von einem zeitgemäßen Black-Metal-Werk erwartet: Eine ziemlich opulente Produktion, eine gelegentlich beklemmende Atmosphäre, einige verborgene, aber dann doch offensichtliche Melodien und einen Frontmann, der dem Chamäleon-Gedanken näher kommt als die meisten Leadsänger im skandinavischen Black Metal. Warum also meckern? Nun, es entsteht oft genug das Gefühl, dass BLODHEMN trotz der wirklich rabiaten Dabietung lediglich ein Programm abspult. Die Rhythmusarbeit zum Beispiel hat kaum etwas Organisches an sich, einige Songs werden in den letzten beiden Minuten unnötig gestreckt, und das hymnische Momentum, das immer wieder mal kurz angedeutet wird, wird zuletzt nicht konsequent über die Ziellinie getragen.



Es sind eigentlich viele Kleinigkeiten, an denen man sich im Nachhinein stört, aber die Summe der Kritikpunkte entschleunigt schließlich die Euphorie, die man bei den letzten beiden BLODHEMN-Scheiben zunehmend stärker an den Tag gelegt hat. "Mot Ein Evig Ruin" ist beileibe kein schlechtes Album, nur bleibt es gefühlt doch ein ganzes Stück hinter den Optionen zurück, die sich das Soloprojekt eigentlich erarbeitet hatte. Fans sollten sich aber dennoch nicht zurückhalten, denn die grundlegenden Trademarks der bisherigen Releases sind auf "Mot Ein Evig Ruin" im weitesten Sinne auch zu finden!



Anspieltipps: Østfront, Mot Midnatt