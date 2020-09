Dieses Buch sollte Pflichtlektüre für alle Lehramtsanwärter und alle im Beruf stehenden Lehramtsinhaber werden.

Beim Lesen, oder besser gesagt "Verschlingen" des Buches habe ich oft geschmunzelt, gekichert oder auch lauthals gelacht. Caro Blofelds Art zu schreiben ist einfach köstlich. Schon der Titel hat mich amüsiert. Ich denke mal, die Assoziation zu METALLICAs "Kill 'em All" ist natürlich ganz zufällig gewählt, oder vielleicht doch nicht? Aber nein, das wäre doch ein zu böser Gedanke...

Das war der eine Aspekt. Der andere hat mich erschreckt, ziemlich erschüttert und viele längst vergessen geglaubte Erinnerungen an meine Zeit als Lehrerin wieder ans Licht gebracht. Denn eigentlich habe ich den Eindruck, dass sich im Großen und Ganzen in den letzten Jahrzehnten weder der Schuldienst noch die Lehrerschaft noch die Eltern wesentlich verändert haben. Vielleicht gibt es etwas mehr moderne Technik, obwohl die ja heutzutage auch manchmal nur bedingt funktioniert. Damals, Mitte bis Ende der 70er, war der Overhead-Projektor das Höchste der Gefühle, manchmal gab es sogar einen Kopierer, normalerweise wurde jedoch ein Matrizendrucker benutzt. Was das ist, kann der interessierte Leser bei Frau Wikipedia nachlesen.

Zurück zum Buch. Schon die "Playlist", also das Inhaltsverzeichnis, entlockt mir ein Grinsen. 49 Kapitel, jedes davon mit einem metallischen Musiktitel unterlegt. Einzig das Vorwort kommt ohne einen solchen aus, wobei ich dazu einen Vorschlag hätte: FOREWORD – Break These Chains.

Auch wenn die Autorin betont, dass dieses Buch "weder ein Plädoyer gegen Schubladendenken noch ein Pamphlet gegen das deutsche Berufsbeamtentum, auch keine Hommage an all die etwas verrückten und untypischen Lehrkörper da draußen" ist, so kommt doch viel zum Tragen, was ich selbst damals empfunden habe. Natürlich gab und gibt es ganz viele Lehrerinnen und Lehrer, die ihren Beruf mit Leidenschaft ausüben, die prima mit Kindern und Jugendlichen umgehen können und einen guten Draht zu ihnen haben; die sich über angestaubte und vielleicht nicht mehr zeitgemäße Lerninhalte hinwegsetzen und einfach mal neue Wege beschreiten und damit den Schülerinnen und Schülern zeigen, wie toll es ist, etwas Neues zu erfahren; die versuchen, die ihnen anvertrauten Jugendlichen samt ihrer Probleme zu verstehen oder einfach mal mit ihnen zusammen herzlich lachen können. So kann man Vertrauen und Respekt aufbauen, ohne dass man gleich zum Kumpel mutiert.

Solche Lehrerinnen und Lehrer werden dieses Buch - wie ich - mit einem Schmunzeln, Kichern oder lautem Gelächter lesen, auch wenn sie vielleicht nicht schwarz gekleidet oder tätowiert sind oder nach Wacken pilgern, aber vielleicht auf andere Art und Weise "unkonventionell" sind. Vielleicht sollte man das Werk klammheimlich in den Lehrerzimmern dieser Welt auslegen, damit auch diejenigen einen Blick hineinwerfen können, die es eigentlich nötig hätten. Und vielleicht geschieht ja ein Wunder und es findet irgendwann ein Umdenken der Lehrenden statt. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt (APOCALYPTICA: Hope).

Welches Fazit ziehe ich nach der Lektüre von "Teach 'em All"? Ein erfrischendes Buch für alle – nicht nur Lehramtsinhaber oder Metaller – das mit viel Humor und Augenzwinkern daherkommt und der Erkenntnis, dass man nicht alles so eng sehen sollte. Was Spaß macht, ist gut für die Seele. Nörgler, Missgünstige, Neider oder Spaßbremsen – einfach freundlich lächelnd ignorieren, die Lieblingsmusik aufdrehen und das Dasein genießen. In diesem Sinne, halten wir es mit QUEEN: 'Keep Yourself Alive!'