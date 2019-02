Elf tolle Melodic-Rock-Songs mit stadiontauglichen Refrains.

Ziemlich genau ein Jahr nach ihrer letzten, durchaus nachhaltig positiven, Albumveröffentlichung "Love Hate Conspiracies", kommen die vier schon etwas gesetzteren Herren von BLOOD RED SAINTS bereits mit einer neuen Scheibe um die Ecke. Auf "Pulse", so der Titel des Rundlings, bleibt sich die Truppe um ihren bisher durchaus erfolgreich eingeschlagenen Weg absolut treu und serviert uns bereits zum dritten Male einen bunten Strauß feinster radiotauglicher Melodien im fetten AOR-Gewand.



Geboten werden elf abwechslungsreiche, aufs Radio zugeschnittene Melodic-Rock-Songs mit stadiontauglichen Refrains. Die unüberhörbaren DEF LEPPARD und BON JOVI-Anleihen sind auch auf "Pulse", wie schon beim Vorgänger, noch immer allgegenwärtig, jedoch wurden diese mittlerweile deutlich zurückgeschraubt, was den Heiligen definitiv besser zu Gesicht steht und ihnen dadurch mehr Eigenständigkeit verleiht. Generell fällt auf, dass die wuchtig produzierten Titel einer Art songschreiberischen Modernisierung unterzogen wurden. Beste Beispiele hierfür sind 'Believer', 'Animals' oder 'I'm Your Devil', die alles andere als altbacken aus den Boxen kommen. Generell liegen in diesem Genre die Grenzen zwischen Kitsch und Klasse bekanntlich meist sehr eng beieinander, hier aber haben wir es eindeutig mit Letzterem zu tun.



Pete Godfreys klarer, kräftiger, sehr melodischer Gesang ist geradezu prädestiniert für diese Art der Musik und setzt zusammen mit dem gefühlvollen Gitarrenspiel der Herren Revill und Hibbs den Kompositionen obendrein die Krone auf. Meist rocken die Songs mächtig los, wie beispielsweise das flotte 'Animals', 'Invincible' oder 'Message To God'. Im Kontrast dazu stehen mit 'Cross To Bear' und 'Bring Me To Life' zwei Halbballaden, sowie die beiden Gänsehaut-Balladen 'Crash Into Me' und 'Warrior', die für kuschelige Kaminfeuerromantik bei den derzeit herrschenden klirrenden Temperaturen sorgen dürften.



"Pulse" ist definitiv ein erstes, kleines Highlight des noch jungen Jahres im AOR-Bereich und dürfte niemanden, der ernsthaft ein Faible für dieses Genre hegt, enttäuschen. Mein Wort darauf.