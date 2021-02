Nicht von der Bay-Area oder aus dem Rurpott - aber mindestens genauso gut.

BLOODKILL - ernsthaft jetzt? Mit dem Bandnamen kommt man heutzutage noch durch? Was sich zunächst so anhört, als hätte man es mit einer hiesigen Schülerband zu tun, entpuppt sich als eine indische Produktion. Und dass Metal aus Indien durchaus mit einem hohen Qualitätslevel ausgestattet sein kann, hat uns im letzten Jahr bereits AMORPHIA bewiesen.

Aber der Reihe nach. Ohne einen Blick auf die Promo-Info zu werfen, wird einfach mal die Playtaste gedrückt. Unvoreingenommen fliegt mir also "Throne Of Control" um die Ohren. Der erste Eindruck verfliegt, die alten Nackenmuskeln entspannen sich. Es stellt sich die Frage, warum eine Band, die sich bedeutungsschwanger und vermutlich im Bewusstsein offensiver Klischeebedienung BLOODKILL nennt, eine solch starke Platte abliefert. Die Antwort wird ein weiterer Hördurchlauf bringen müssen, dann noch einer und noch einer. Schlechter wird es nicht, im Gegenteil. Wir bekommen feinsten Thrash Metal, der die technische Finesse von MEGADETH mit der Leichtigkeit von MORTAL SIN verknüpft. Wer sich bereits seit einiger Zeit wundert, wo LOST SOCIETY abgeblieben sind, hier ist die Alternative.

Einzelne Rosinen heraus zu picken, macht wenig Sinn, der Kuchen schmeckt an allen Ecken gleich lecker - fein ausbalancierte Songs, technisch super umgesetzt. Klar kann man in Sachen Thrash Metal keine Revolution mehr erwarten. Aber was die fünf indischen Burschen hier abliefern, ist von A bis Z ausgezeichnet durchdacht und wirkt dennoch zu keiner Sekunde altbacken oder müde abgeklatscht.

In Anspielung auf den Bandnamen noch der Hinweis, dass das Blut keineswegs getötet wird. Im Gegenteil, selbiges wird beim Konsum dieser Platte eher in Wallung gebracht. "Throne Of Control" hat kaum Schwächen. Der Exotenbonus braucht ebenfalls nicht bemüht zu werden, denn zu keiner Zeit hört man der Musik an, dass hier eben keine alteingesessenen Bay-Area-Helden in einem Topstudio produziert haben. Für mich persönlich das beste Thrash-Metal-Album seit der letzten KREATOR. Und das ist bekanntlich schon wieder eine ganze Weile her.