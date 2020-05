Starkes Black/Death - Solo Projekt

Soloprojekte finde ich häufig faszinierend. Nicht unbedingt musikalisch, aber der Gedanke, dass eine Person nahezu alleine für alle Instrumente und Gesang verantwortlich ist, macht die Faszination aus. Um ein solches Soloprojekt handelt es sich auch bei BLOODRED, bei dem Ron Merz nahezu alleinverantwortlich ist, nur für die Drums hat er sich mit Joris Nijenhuis (ATROCITY und LEAVES EYES) namhafte Verstärkung mit ins Boot geholt. Mit "The Raven’s Shadow" liegt bereits das zweite Studioalbum vor.



Die besagte Faszination wird dann noch weiter gefördert, wenn die Songs auch noch ein so konstant hohes Niveau haben, wie auf "The Raven’s Shadow". Mit seiner Mischung aus Black und Death Metal sorgt Merz für schöne Abwechslungen und baut geschickt ruhigere bzw. atmosphärische Elemente ein. In erster Linie geht es jedoch rasant zur Sache. Damit die Songs jedoch nicht im Eiltempo an einem vorbeirasen, baut Merz gekonnt Breaks ein, die das Ganze auflockern und gleichzeitig interessant machen, zudem sorgen Melodien immer wieder für Aufmerksamkeit.



Bei dem insgesamt hohen Niveau ragen in meinen Ohren jedoch zwei Songs noch ein Stück weiter heraus: 'Hör den Tod' und 'Immense Hall Of Agony' sind richtige (Nacken-) Brecher. Auch das abschließende, neunminütige 'The Northstar Whispers' gehört zu den Highlights der Scheibe, da BLOODRED hier einen etwas anderen Weg einschlägt und musikalisch ein wenig auf den Pfaden MOONSOROWs wandelt.



Fazit: BLOODRED liefert mit "The Raven’s Shadow" ein richtig gutes, abwechslungsreiches Album ab, das aus dem riesigen Becken an Veröffentlichungen im Bereich Black und Death Metal herausragt.