Episch.

Kopfhörer auf und sich hineinversetzen ins Wikingerland. Idealerweise an einem menschenleeren Strand mit einem flackernden Lagerfeuer und einem oder auch mehreren Bechern Met und dem Meeresrauschen lauschen. Ja, ich weiß, klingt kitschig, ist aber nicht so gemeint. Das "zweite Kapitel" ist nicht dazu geeignet, es mal eben so nebenbei zu hören. Um alle Feinheiten aufzuspüren, muss man sich wirklich darauf einlassen.



Mit "Second Chapter" bringt uns Drakhen in knapp achtzig Minuten wieder in vier Songs epischen Wikingermetal nahe – seine Interpretationen der nordischen Mythologie. Eingeleitet wird alles mit 'Reaper' (Baldr's premonitory dreams), das alleine schon fast eine halbe Stunde Spielzeit beansprucht. In diesem Track gibt es alles, von Folk- über Viking Metal bis hin zu melodischem Black Metal, wunderbarer Klargesang und Gegrunze. An 'Hermòðr' (in the land of Hel) faszienieren vor allem die instrumentalen Zwischenstücke und der wunderbare Chorgesang. Es ist die Geschichte von Hermòðr, der auf Odins Pferd Sleipnir ins Totenreich reitet und vergeblich über die Entlassung seines toten Bruders Baldur von dort verhandelt. Durch eine weitere List Lokis muss er unverrichteter Dinge wieder nach Asgard zurückkehren. In 'The Prey' (The capture of Loki) wird die Geschichte von der Gefangensetzung Lokis in einer Höhle erzählt und zu guter Letzt folgt mit 'After The End' (the world after Ragnarok) das, was nach Götterkriegen und Rangnarök geschehen wird:



"After the end of everything, the fallen land will emerge from the sea and return green and shining as before."...."From the great war, the sons of the god of thunder will return to the heavenly lands. Móði and Magni will bring the hammer back, and the sky will thunder again. Baldr and Hǫðr will also return from the dark and fallen kingdom of Hel. Everyone will sit on the thrones up high. The runes will speak again."



Der Kreislauf wird von vorne beginnen und irgendwann wird die Welt wieder untergehen, um neugeboren zu werden. Wie ich schon sagte: episch.



Erstehen kann man "Second Chapter" auf der Bandcamp-Seite, dort finden sich auch die Texte (was sehr hilfreich ist, wenn man die Mythologie um Odin und Göttergenossen doch nicht mehr so ganz im Hinterkopf hat) und natürlich auch Infos über die anderen Releases.



Außerdem gibt es zu 'The Prey' noch ein offizielles Lyrik-Video:









