Ermüdend!

Ein immergleicher Beat, die gleichen lethargischen Synthie-Klänge und eine Stimme, deren schwerer Unteron regelrecht erdrückend wirkt, vor allem weil sie sich im gesamten Verlauf des neuen Albums so unbeweglich zeigt: Bei BLUE IMAGES respektive "Her Light" ist einiges im Argen, auch wenn sich die mittlerweile schon fast legendäre Combo aus dem New Yorker Großraum überhaupt nicht von ihren Wurzeln entfernt und lediglich das abliefert, was man von einem typischen Dark-Wave-Album erwarten kann.

Doch dieses Typische ist auch der Effekt, der die zwölf Songs so furchtbar lähmt. BLUE IMAGES hangelt sich an Standards entlang, die hin und wieder verträumt erscheinen und zumindest in Sachen düstere Atmosphäre weitestgehend das Soll erreichen, in ihrer Darbietung aber einen solch trägen, jederzeit ermüdenden Eindruck hinterlassen, dass das Interesse an der Materie schneller als gewünscht verloren geht. Selbst die Kooperation mit Jürgen Engler (DIE KRUPPS) in 'False Illusion' bringt nichts Belebendes, sondern dokumentiert das eigentliche Dilemma noch einmal konkreter: Nämlich dass "Her Light" überhaupt keine Spannung aufbaut, sondern schier gleichgültig vor sich hinrauscht - melancholische Aha-Effekte hin oder her.



Letztendlich dürfte es BLUE IMAGES daher auch schwerfallen, auf dem derzeit wirklich sehr gut aufgestellten Markt zu bestehen; die neue Scheibe bietet keine Besonderheiten, sondern einen vorwiegend elegischen, musikalischen Gedankenstrom, an dem man nie so recht teilhaben möchte. 'Pure Langeweile' beschreibt dieses Gefühl wohl noch am besten!