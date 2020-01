Überarbeitete Neuauflage alter Klassiker!

2020 soll es ein neues Studioalbum von BLUE ÖYSTER CULT Album geben. Das wäre das erste seit dem 2001 erschienenen "Curse Of The Hidden Mirror". Weitere Infos dazu gibt es noch nicht. Die jetzige Neuauflage von "Cult Classic" in remasterter Form durch das neue Label Frontiers Music ist zudem das erste von weiteren geplanten Re-Releases, die im Laufe des Jahres noch folgen sollen.

Bei der im Original erschienen 1994 Zusammenstellung von Klassikern handelt es sich um keine Best Of im eigentlichen Sinne. Alle auf "Cult Classic" enthaltenen Stücke wurden damals neu im Studio eingespielt und quasi einer Frischzellenkur unterzogen. Erfreulicherweise hat man sich bei den Neueinspielungen weitgehend an die Originalversionen gehalten. Eventuelle kleine Unterschiede sind meist eher der modernen Produktion geschuldet, die gerade den ganz alten Nummern eine neue Dynamik verleiht. "Cult Classic" lebt auch von seiner Homogenität, die eben herkömmlichen Compilations abgeht, wenn sich die Lieder aus unterschiedlichen Schaffensperioden stammen. Das Teil geht ohne Probleme als reguläres Studioalbum durch und wird in der offiziellen Diskografie auch so geführt. An der Auswahl der einzelnen Stücke gibt es im Großen und Ganzen nichts auszusetzen. Was allerdings die beiden als TV Mix getarnten Instrumentalversionen von 'Don’t Fear The Reaper' und 'Godzilla' sollen, ist mir unklar. Diese gut neun Minuten verschenkter Platz hätte durchaus sinnvoller genutzt werden können.

Ansonsten bleibt es wie immer bei solchen Veröffentlichungen jedem selbst überlassen, ob er so etwas braucht oder nicht. Wer sich das Teil schon damals zugelegt hat, muss jetzt überlegen ob ein gelungenes Remastering Grund genug für einen Neuerwerb ist. Das sind Entscheidungen, die ich hier leider keinem abnehmen kann und auch will. Als Vorbote für das was da dieses Jahr noch so kommen soll, macht diese Wiederveröffentlichung durchaus Sinn. Oder wer freut sich nicht auf ein neues Werk von BLUE ÖYSTER CULT?