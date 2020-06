(Don't Fear) BÖC

Das kleine Rockerherz in mir trauert in diesen Tagen, hätte es doch auf dem diesjährigen "Rock Hard"-Festival zum allerersten Male BLUE ÖYSTER CULT gesehen. Und ich bin mir sicher, die Band, die eben nicht nur auf '(Don't Fear) The Reaper' und 'Godzilla' zu reduzieren ist, hätte einen sehr guten Auftritt hingelegt. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben und um die Wartezeit zu diesem nicht nur für mich historischen Auftritt zu überbrücken, muss eben ein Live-Dokument herhalten. Mit "iHeart Radio Theater N.Y.C. 2012" präsentieren uns die US-Rocker um Eric Bloom und Buck Dharma einen sehr schönen Live-Mitschnitt.

40 Jahre nach dem gleichbetitelten Debüt ging es für die Band zurück in ihre Heimat, genauer gesagt ins iHeart Radio Theater, wo vor einem ausgewählten Publikum von 200 Leuten ein nicht nur intimes sondern vor allen sehr stimmiges Konzert zum Besten gegeben wurde. Die Stimmung ist prächtig, man merkt, dass alle Anwesenden wussten, dass sie Teil etwas Besonderem sind. Darüber hinaus machen jedoch auch Sound und – sofern man die audiovisuelle Version vor sich hat – Bild eine sehr gute Figur. Die Kamera filmt BLUE ÖYSTER CULT samt Publikum von allen erdenklichen Winkeln aus, wirkt jedoch zu keiner Zeit hektisch. Hier waren Profis am Werk, die einen großen Teil an der Hochwertigkeit dieser Veröffentlichung beigetragen haben.

Und auch mit Blick auf die Songauswahl dürften keine Wünsche mehr offen sein. Natürlich kommen neben den üblichen Gassenhauern auch weitere BÖC-Must-Haves zum Zuge. Und seien wir mal ehrlich: Ohne 'Burnin’ For You' und 'Cities On Flame With Rock And Roll' dürfen die Rocker auf nicht von der Bühne gehen. Daneben überraschen auch eher selten gespielte Songs die Menge, die jedoch den Horizont für diese doch einzigartige Band noch zusätzlich erweitern. Hierfür stehen stellvertretend 'The Vigil', 'Golden Age Of Leather' und 'Black Blade'. Die Songs sind sehr gut aufeinander eingestimmt, die Band agiert souverän und spielfreudig zugleich und spielt sich gemeinsam mit dem Publikum gegenseitig die Bälle zu.

"iHeart Radio Theater N.Y.C. 2012" markiert also zusammengefasst ein fast schon zeitloses Konzert einer fast schon legendären Band, die man hoffentlich im kommenden Jahr wieder live bewundern kann. Bis dahin schwelge ich noch ein wenig in Erinnerung, übe mich in Geduld und erfreue mich an Veröffentlichungen wie die vorliegende.