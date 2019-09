Mehr über Blue Poets, The

Mäßiger Blues mit fantastischem Gitarristen!

Es gibt sie immer wieder, diese Momente, wo man sich als Redakteur bei Powermetal.de fragt, wie man zu den Ehren gekommen ist, ausgerechnet ein Album zu besprechen, mit dessen musikalischer Ausrichtung man rein gar nichts gemein hat.

Gleichzeitig möchte ich Peter danken, denn "All It Takes" ist für mich die Bestätigung, warum mich Blues Rock aus der Konserve meist langweilt. Live in einer Kneipe oder einem kleinen Club hat das bestimmt seinen Reiz. Vor allem, dem Gitarristen Marcus Deml zuzusehen, der aus seiner Telecaster verdammt geile Soli zaubert.

Der gebürtige Prager ist es auch, der die Songs am Leben hält und die CD deutlich aufwertet. Ohne ihn blieben langweilige Blues-Standards, die so abgedroschen sind wie die Em-C-D-C-D-Em-Akkord-Folgen im traditionellen Heavy Metal. Die Vocals von Gordon Grey sind kompetent in Szene gesetzt, aber gerade dann, wenn der Sänger seine Grenzen erreicht und seine Stimmbänder etwas aggressiver einsetzt, tönt ein unagenehmes Krächzen aus den Lautsprechern.

Um zu einem Schluss zu kommen: Möglicherweise kann "All It Takes" ein Blues-Rocker etwas abgewinnen, ich zumindest habe Respekt vor dem Schaffen. Und mit einem derart geilen Gitarristen an Bord und einer tollen, erdigen Produktion kann ich mir dennoch sieben Punkte aus den Fingern ziehen.