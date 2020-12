Neuauflage eines speziellen Konzertmitschnittes

Es war am 21.Juni 2002 als BLUE ÖYSTER CULT im "Navy Pier / Skylie Stage" in Chicago gastierte, um eine Jubiläums-Show zu absolvieren. 30 Jahre waren zu diesem Zeitpunkt seit der Veröffentlichung ihres selbstbetitelten Debütalbums vergangen. Das musste gebührend gefeiert werden. Ebenso, dass die Formation nur wenige Monate davor "The Curse Of The Hidden Mirror" kredenzte. Jenes Album, das bis vor kurzer Zeit als das aktuelle Studioalbum der Band bezeichnet wurde.

Der über zweistündige Gig wurde schon bald darauf unter dem Titel "A Long Day’s Night" auf DVD und in abgespeckter Form auch auf CD veröffentlicht und erfreute sich innerhalb der Fanbase durchaus großer Beliebtheit. Das gute Stück ist zwar im Laufe der Jahre in einigen Versionen veröffentlicht worden, dennoch hat sich das aktuelle Label der Band dazu entschieden "A Long Day’s Night" neuerlich zu veröffentlichen.

Die aktuelle Neuauflage kommt mit diversen Interview-Ausschnitten mit Band-Mitgliedern und Fans auf den Markt und liefert durch das Behind-The-Scenes-Material zudem interessante Einblicke in das Geschehen rund um diesen Auftritt. Komplettiert wird das gute Stück von einer detailliert und chronologisch gut aufbereiteten Bandbiografie samt Diskographie.

Herzstück ist aber logischerweise der Gig selbst, dessen Titel auf das Datum des Auftritts zurückgeht, schließlich durften die New Yorker zur Sommersonnenwende 2002 in der Metropole am Lake Michigan gastieren. Das taten die Band-Urgesteine Eric Bloom und "Buck Dharma" damals mit dem 2013 verstorbenen Keyboarder / Gitarrist Allen Lanier, dem bald danach ausgestiegenen und erst 2017 wieder zurückgekehrten Bassisten Danny Miranda sowie dem seinerzeit ins Line-Up gelotsten Bobby Rondinelli hinter dem Drum-Kit, der zu jener Zeit auch bei RIOT tätig war und auch auf dem nur wenige Wochen später veröffentlichten "Through The Storm" zu hören ist.

Auch bei BLUE ÖYSTER CULT konnte er sein brachial-druckvolles Spiel gut zur Geltung bringen, nachzuhören auf diesem Live-Dokument, auf dem eine der wohl heftigsten Darbietungen von 'Buck's Boogie' verewigt ist. Der wurde einmal mehr in der Mitte des Sets platziert und wurde auch an jenem Abend entsprechend abgefeiert. Das gilt selbstredend auch für die dargebotenen Band-Klassiker, von denen man 'Burnin‘ For You' quasi als Aufwärmprogramm schon an zweiter Stelle platzierte, während das übliche Final-Doppel 'Godzilla' und '(Don't Fear) The Reaper' erwartungsgemäß für zufrieden von dannen trottende Zuseher sorgte.

Als Höhepunkte des auf der CD verewigten Teils der Show müssen aber dennoch das leider viel zu selten in einer derart intensiven Version auf Tonträger verewigte 'Astronomy' sowie das durch die feine Gitarrenarbeit wunderbar klingende 'Harvest Moon' erwähnt werden. An Besonderheiten gibt es auf der Audio-Version zudem noch das offenbar sehr selten gespielte 'Perfect Water' vom 85er Dreher "Club Ninja" sowie den Uralt-Gassenhauer 'Mistress Of The Salmon Salt (Quicklime Girl)' zu vermelden.

Die DVD enthält übrigens noch einige weitere Leckerlis für den Fan, unter anderem 'Dominance And Submission' und 'The Red And The Black'.