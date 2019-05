Eher Unzucht als Ordnung.

Auf manchen Outputs sieht man BURZUM vor dem geistigen Auge, bei "Sucht & Ordnung" eher psychedelischen Stoner Rock wie den von MY SLEEPING KARMA. So unverblümt, wie diese Besprechung beginnt, erwischt mich meistens DER BLUTHARSCH mit seiner INFINITE CHURCH OF THE LEADING HAND. Der Name steht vor allem für abgedrehten Kram, der sich allen Konventionen zum Trotz nie so richtig vermessen und einordnen lässt. Die Militäranleihen hat der Österreicher inzwischen hinter sich gelassen, sodass er mittlerweile auch (durch die Kooperation mit WOLVENNEST) ins Ván-Portfolio passt.

Für die neue Zielgruppe dürfte "Sucht & Ordnung" demzufolge auch nicht zu trippig ausfallen. Die mäandernden Song-"Strukturen" fordern zwar ein aktives Zuhören ein, bescheren dem geneigten Hörer aber schnell eine Atmosphäre, in der man sich treiben lassen kann. Jedenfalls soweit, bis ihm im zweiten Track der weibliche Gesang den Sündenfall des Menschen nacherzählt. In einer Manier, die zurecht aufwühlt und den spacerockigen Klang wieder mit einigen Zutaten aus dem extremen Metal aufmischt. Mantraartig wird hier beschworen und Staub aufgewirbelt, dass die Dynamik des Songs schon beeindruckt. So richtig gewohnt ist man das im Rock- und Metal-Umfeld ja nicht.

Wer also grundsätzlich ein Faible für verschrobene Klänge und Krautrock hat, dem Sei "Sucht & Ordnung" durchaus ans Herz gelegt. Für einen häufigen Verbleib in meiner Anlage reicht es für das zweifelsohne gut gemachte Scheibchen aber nicht.