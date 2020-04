Kingdom Of The Sun

Ein weiterer Könner an der Gitarre

Ich mag instrumentale Musik und habe jetzt in kurzer Zeit zum zweiten Mal ein Instrumentalalbum entdeckt, das mich sofort in seinen Bann gezogen hat. Die Rede ist von SAMMY BOLLERs Debütalbum "Kingdom Of The Sun". Sammy wurde übrigens 2012 von keinem Geringeren als Joe Satriani als Gewinner des "Master Satriani" -Wettbewerbs ausgewählt. Das deutet schon auf seine außergewöhnlichen Fertigkeiten hin und wenn man sich die Platte anhört, kann man dem nur zustimmen.

In elf selbstkomponierten Tracks zeigt er seine musikalische Wandlungsfähigkeit. Unterstützt wird er dabei basstechnisch von Steve LeHane und Greg Dudley und drumseitig von Dylan Walsh und John Dudley. Elfmal großartige Virtuosität an der Gitarre, elfmal unterschiedlicher Sound und unterschiedliche Atmosphäre, elfmal Musik, die Emotionen weckt.

Dass die Produktion glasklar und astrein ist, muss eigentlich nicht extra erwähnt werden. In mehreren Videos kann man SAMMY BOLLER "bei der Arbeit" sehen. Hier einmal der Titeltrack 'Kingdom Of The Sun' sowie das offizielle Video zu 'Cloak Of Light'. Mein Albumfavorit ist übrigens 'Awakening From The Daydream', der irgendwie eine gewisse Leichtigkeit der Lebens- und Grundeinstellung aufzeigt.

"Kingdom Of The Sun" ist auf jeden Fall ein außergewöhnliches Album, das bei Gitarrenfans gut ankommen dürfte. Einfach mal reinhören und dem sympathischen jungen Mann beim Spielen zuhören und zusehen. Es lohnt sich.