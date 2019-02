Erfrischend anders, erfrischend... ja, einfach anders.

Wenn man denn möchte, hat man bei BOOKAKEE so ziemlich alle Formen des etwas durchgeknallteren Heavy Metals zusammengefasst, um eine technisch anspruchsvolle Show zu garantieren, die auf dem aktuellen Silberling der Jungs aus dem kanadischen Montreal in nahezu alle Richtungen ausschlägt. Von einer Crossover-Freak-Show ohne klaren Leitfaden will die Band aber absolut nichts wissen, auch wenn Vielseitigkeit und Abwechslung zwei Schlagwörter sind, die nicht nur auf dem neuen Album an sich, sondern eigentlich in jedem einzelnen der 13 neuen Songs immer wieder angebracht sind, ganz gleich welche Wendungen das Material von "Ignominies" auch nehmen mag. Doch ist die Platte deshalb verwirrend oder gar konfus?

Nun, der progressive Anstrich, den BOOKAKEE dem aktuellen Material gönnt, ist sicherlich nicht ohne Folgen, denn unterm Strich präsentiert sich die Band so verspielt und quirlig, dass man schon mal leicht den Faden verlieren kann. Melodischen Leads folgen gerne durchgedrehte Attacken, und wenn die Band sich nicht gerade im melodischen Death Metal tummelt, reicht die Inspiration bis hin zum DILLINGER ESCAPE PLAN, wenngleich das Songwriting bei BOOKAKEE in der Summe eine ganze Spur linearer ist. Doch von Nintendo Metal im BODOM-Style bis hin zu MESHUGGAH-Grooves und modernem, symphonischen Background-Kram, wie man ihn beispielsweise von FLESHGOD APOCALYPSE kennt, ist auf "Ignominies" wirklich alles drin, und so überraschend die Übergänge auch manchmal sein mögen, so genial weiß die Band sich immer wieder neu in Szene zu setzen, ohne dass jemals der Eindruck entshen könnte, hier würden die Effekte die eigentlichen Songs überlagern. Im Gegenteil: Die Kanadier sprengen die Grenzen der Kreativität gerne mal, haben zwar hier und dort Schwierigkeiten, ihre verspielten, technischen Gimmicks im Zaum zu halten, finden aber in der Summe immer wieder die perfekte Balance aus ballastreichem Prog Metal, aggressivem Thrash und unterhaltsamem, unkonventionellem Melodic Death - nebst vielen anderen Zutaten, die diesem Album erst die Würze geben.

"Ignominies" ist erst mal mit nichts sofort zu vergleichen, und das ist eine der vielen Stärken dieses Releases. Wer bei BOOKAKEE auf Klamauk und plumpen Gore-Stoff tippt, liegt komplett falsch und sollte sich auch nicht in die Irre führen lassen. Denn so außergewöhnlich und zugleich erfrischend klingt beileibe nicht jede Band, die mal gegen den Strich arbeitet. Und dabei macht BOOKAKEE dies noch nicht einmal bewusst.

Anspieltipps: Oculus Nebula, Celestial Decimation, Ignominies