10 Years Of Heavy Metal

Die Braunschweiger machen genau dort weiter, wo sie mit "The Lizard Rider" aufgehört haben und was sie quasi seit ihrer Debüt-EP vor zehn Jahren am besten können: Spielfreudiger, klassischer Heavy Metal in bester IRON MAIDEN-Manier nimmt auch auf "Forgotten Lands" das Zepter in die Hand und ballt die andere zur Faust, reckt diese zum Himmel, um zu heroischen Songs wie 'Cydonian Sands', 'The Nameless' oder 'Doom of Sargoth' zu singen.

STEELWING, ENFORCER, WHITE WIZZARD, SKULL FIST, AMBUSH, STALLION und STRIKER – die Liste jener Jungspunde, die die alte Tradition mit jugendlicher Frische kreuzen, ist lang und facettenreich. Und BOOZE CONTROL sorgt dafür, dass die Liste noch länger und epischer wird. "Forgotten Lands" besticht durch ein tolles Artwork, einen erdig-ehrlichen Sound, der charmant und klar aus den Boxen strömt, sowie einem tollen Spagat aus konsequenter Geradlinigkeit und spielfreudiger Variabilität.

Fronter David und seine Hintermänner wissen eben, wo der Hase läuft, und sind ein perfekt eingespieltes Team. Durch diese Stimmigkeit entstehen wunderbare Melodien und Harmonien, die mir nicht selten ein nostalgisches Grinsen auf die Lippen zaubern. Und dank Stücken etwas schnellerer Gangart wie 'Spellbound', 'Attack Of The Axemen' oder 'Thanatos' kommt auch ein Geschwindigkeitsliebhaber wie meiner einer vollends auf seine Kosten.

Erneut entpuppen sich viele Songs gleich zu Beginn als felsenfeste Ohrwürmer, haben dennoch selbst nach dem vierten, fünften Durchgang immer noch einzelne Momente, die überraschen und "Forgotten Lands" kurzweilig und spannend klingen lassen. New Wave of Braunschweiger Heavy Metal eben, wie er sein sollte, wie ich ihn auf "Heavy Metal" kennen- und nun auf "Forgotten Lands" lieben gelernt habe. Gut gemacht! So feiert man ein Jubiläum natürlich am besten!