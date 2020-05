Der Albumtitel ist Programm!

Die aus München stammenden Musiker, Gitarrist und Sänger Markus Escher, Schlagzeuger Christian Tilly Klaus und Bassist Stefan Pfaffinger musizieren seit 2015 gemeinsam unter dem Namen BOWMEN.



"Play Some Rawk" ist das zweite Album des Trios nach dem 2017 in Eigenregie veröffentlichtem Debüt "Mission 27°59'17"N 86°55'31"E". Bei allen Protagonisten handelt es sich um absolute Könner ihres Fachs mit jahrelanger Erfahrung als Studiomusiker und auch live auf der Bühne. Die Drei haben unüberhörbar die Rock-DNA im Blut. Soll heißen, die Scheibe rockt wie Sau mit jeder Menge Groove. "Ehrlicher Alternative-Rock trifft auf bluesig-psychedelische Elemente", heißt es in der Pressinfo und dies trifft den Nagel so ziemlich auf den Kopf. Zwei meiner persönlichen Highlights sind hierbei die unwiderstehliche Bandhyme 'Bowmen' und vor allem 'Make Racism Wrong Again', bei dem Message und musikalische Umsetzung voll ins Schwarze treffen.



Vor etwa 25 bis 30 Jahren wäre mit "Play Some Rawk" enentuell durchaus ein Einstieg in die vorderen Plätze der Rockcharts möglich gewesen. Und gerade das mächtig groovende 'Pick Me Up' hätte das Zeug zum Tanzflächenfüller in einschlägigen Rockclubs gehabt. Abgeschlossen wird das mehr als gelungene Zweitwerk mit den beiden ebenfalls bärenstarken Stücken 'Frozen Time' und 'Fly'.