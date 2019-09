Satz mit X!

Bei BRANGEFÄHRLICH handelt es sich um die neue Band des ehemaligen V8WANKERS-Gitarristen Vulcanus. 2017 aus WEAREONE hervorgegangen, spielt das Frankfurter Quartett Punk Rock mit einem gehörigen Anteil Rock'n'Roll. Unter dem Titel "Hartbitter" ist jetzt das Debüt erschienen.

Und was da aus den Boxen kommt ist echt bitter. In Zeiten wo jede drittklassige Dorfkapelle mit Homerecording einen einigermaßen anständigen Sound hinbekommt, ist das, was uns hier klangtechnisch geboten wird, ein Desaster. Keine Ahnung ob der Mischer hier taub war, aber ich habe schon lange keine so bescheidene Produktion mehr gehört, das muss leider so klar gesagt werden. Punk Rock sollte nicht glattpoliert klingen, aber ein solch dumpfer Soundbrei, wie er uns hier vorgesetzt wird, vermiest einfach jegliches Hörvergnügen.

Dass auch das Songmaterial wenig überzeugend ausfällt, macht das Fiasko komplett. Rein spielerisch geht das für die Art von Mucke in Ordnung, mehr aber auch nicht. Ich liebe Punk Rock, gerne auch mit Ecken und Kanten, da muss wirklich nicht alles perfekt sein. Aber hier passt in der Summe leider gar nichts.