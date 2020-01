Outtakes aus dem Jahr 2010 - mal wieder wird das Archiv ausgeschlachtet

Man könnte sicherlich behaupten, dass Brant Bjork ein extrem fleißiger Musiker ist, der vor allem in den letzten Jahren noch einmal richtig Gas gegeben und dementsprechend auch relativ viel neues Material veröffentlicht hat. Eine andere Theorie würde aber auch dokumentieren, dass der gelernte Schlagzeuger in genau dieser Zeit wirklich alles aufgezeichnet hat, was ihm irgendwie in den Sinn gekommen ist - und das waren zuletzt nicht ausschließlich brauchbare Ideen!



"Jacoozi" ist ein weiteres solches Album, das sich vorwiegend aus Archivmaterial zusammensetzt, das der Altmeister bereits vor einer knappen Dekaden eingespielt hat. Die Songs entstammen einem eher spontanem Jam, bei dem Bjork einige Grooves eingetrommelt hat, die später dann mit Gitarrenspuren erweitert wurden und schließlich die gesamte Bandbreite bedienen, die das Mastermind zur Quelle seiner persönlichen Inspiration zählt. Erwartungsgewmäß gibt es psychedelische Schwerpunkte und eigenwillige Stoner-Fragmente, doch genauso häufig widmet sich Bjork auch dem Funk und den Wüstensounds, mit denen er selbst vor vielen Jahren an die Spitze einer Bewegung gelangt ist. All das klingt erst einmal gar nicht so schlecht und ist es de facto auch nicht, wenn man mal davon absieht, dass die Verschleißerscheinungen von "Jacoozi" relativ markant sind und man sich nach einigen Durchgängen bereits satt gehört hat. Die Spontanität ist nur zeitweilig greifbar, und wenn die Platte nicht gerade vom psychedelischen Wahnsinn gefressen wird ('Polarized'), bietet sich auch keine weiteren Reize, von denen man sich mitgenommen fühlt. Am Ende ist der Name allein kein Garant für exquisite Unterhaltung - das weiß man von einigen jüngeren Releases aus dem Hause Brant Bjork, und das erlebt man auch hier wieder über weite Strecken!