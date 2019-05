...Of Heroes And Inner Fire

Wenn sich Drachen und Ritter im Kopf tummeln...

Ich gestehe, dass ich ein wenig zwiegespalten bin, was die neue CD von BRAVERIDE angeht. "...Of Heroes And Inner Fire" liegt schon ganz auf meiner Wellenlänge, symphonischer Epic Power Metal, den man auch gut anhören kann, trotzdem habe ich ständig das Gefühl, dass irgendetwas fehlt. Allerdings kann ich es nicht greifen.

BRAVERIDE gibt es seit 2004, in der heutigen Besetzung agieren Kostas Chatzigeorgiou (vocals), Marios Christakis (guitars, orchestrations, backing vocals), Yrr (keyboards, additional orchestrations, backing vocals) und Kostas Mylonas (drums). Als Gastmusiker fungieren Vasilis Liakos (bass) und die deutsche Sopranistin und Arrangeurin Gaby Koss. Antonis Georgiorgios ist für das drum-composing und ebefalls für die Arrangements zuständig, das Cover hat Dimitar Nikolov entworfen.

Soweit die Fakten. Auch ohne die Biographien gelesen zu haben, merkt man, dass bei den Griechen ein eindeutiger Hang zu epischen Filmen, Büchern, Songs und Metal-Bands vorhanden ist. Ich erwähne da jetzt einmal "Excalibur", "Herr der Ringe", oder Bands wie WARLORD, BLIND GUARDIAN, ICED EARTH oder auch MANOWAR – um nur einige zu nennen.

Laut Band ist auch "...Of Heroes And Inner Fire" ein Konzeptalbum wie schon die Vorgänger, wobei es sicher hilfreich gewesen wäre, ein Booklet zu haben, um das Konzept zu verstehen. Auf einigen Fotos des Labels Heathen Tribes ist die Komplett-CD samt Booklet abgebildet und es erscheint mir äußerst liebevoll gestaltet zu sein. An der Produktion gibt es nichts auszusetzen, an der Stimme von Kostas C. auch nicht und wenn sich Gaby Koss – wie beispielsweise bei 'Onward' oder 'The Seeker' in Sopransphären begibt, klingt das ebenfalls richtig stark. Nach mehreren Runden im Player, entsteht bei mir immer mehr Kopfkino und ich glaube, jetzt weiß ich, was mir fehlt: der passende Film im Hinter- äh Vordergrund.

"...Of Heroes And Inner Fire" ist ein gefälliges Album – und das ist jetzt nicht abwertend gemeint. Was fehlt, ist ein richtiger Hit, der sich im Ohr festkrallt. Es lässt sich gut anhören, ob leise im Hintergrund, oder abgeschottet und etwas lauter mit Kopfhörern. Ich hatte zumindest kein Problem, es mehrfach rotieren zu lassen. Man kann dabei träumen und sich eigene Geschichten vorstellen, was ja für ein Konzeptalbum nicht das Schlechteste ist. Und wer epische Gechichten von Drachen und Rittern liebt, sollte "...Of Heroes And Inner Fire" auf jeden Fall einmal antesten.