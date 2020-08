Sehr schwere Kost.

Es sind zwar nur sieben Stücke auf "Bring Out Your Dead", doch die gleichnamige Band schießt auf ihrem Debüt komplett den Input-Overkill-Vogel ab. Das hat zwar den Vorteil, dass es nie langweilig wird und man selbst nach dem fünften, sechsten Durchgang noch Passagen entdeckt, die einen imponieren. Jedoch läuft BRING OUT YOUR DEAD hierbei oftmals Gefahr, den roten Faden komplett außer Acht zu lassen und den Zuhörer mit Eindrücken vollends zu überladen. Am ehesten sind die Spanier wohl in die Progressive-Thrash-Metal-Ecke zu stecken, packen in ihren Sound aber derart viel Ambient und stellenweise sogar Elektro und New Age, das man auch als geübter Hörer spätestens ab der Hälfte eine wohlverdiente Pause braucht.

Die BRING OUT YOUR DEAD-Jungs haben technisch sehr viel drauf und das zeigen sie auch in jeder einzelnen Sekunde. Das beginnende 'Macedonia' inklusive gelungener Harmoniebögen und einem ordentlichen Grad an Härte geht ähnlich wie das dem folgend emotionalere 'In The Blink Of A Snake´s Eyes' schon in die richtige Richtung. Durch einige Tempowechsel und kleinen Ruhephasen gewinnen die Tracks an zusätzlicher Dynamik, doch mit 'Mad Girl's Love Song' wird dieser gute Ansatz abrupt abgebrochen und es folgen Klänge, die eher befremdlich erscheinen, als dass sie der Platte guttun.

Auch wenn die Zerbrechlichkeit von '90' dadurch noch deutlicher wird und 'Кот Бегемот' noch härter erscheint, so kommt BRING OUT YOUR DEAD über die guten Ansätze leider nicht hinaus. Ich mag Bands, die über den Tellerrand hinausschauen, doch eine bloße Übertreibung wäre hier noch untertrieben. Und während 'Outrun' auch gut als Fahrstuhlmusik durchgehen würde, prallen die beiden Extreme – Progressive Härte und nichts aussagender Ambient-Trallala – beim finalen 12-Minüter 'Rain Over Fire' letztendlich aufeinander. Man muss sich schon durchkämpfen, diesen einen Song in einem Rutsch durchzuhören.

Ohne Zweifel, hier wäre weniger wirklich mehr gewesen. Hätte sich BRING OUT YOUR DEAD lediglich auf ihren Prog Metal fokussiert und die restlichen Einflüsse auf ein Minimum zurückgeschraubt, wären Fans solcher Kapellen wie HAKEN, LEPROUS, BETWEEN THE BURIED AND ME, CALIGULA'S HORSE und NATIVE CONSTRUCT sicherlich um eine Lieblingsband reicher. Vermiest wird dieser durch und durch gute Ansatz jedoch durch die ständigen New-Age-Experimente, die "Bring Our Your Dead" zu einem großen, verwirrenden und in sich unstimmigen und verqueren Garnknäuel voller Knoten erscheinen lässt. Ich brauche jedenfalls erst einmal eine Aspirin und frische Luft.