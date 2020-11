Ein dunkles Gewölbe, Fratzen im Gestein und ein Glühen in der Ferne.

Viel Geheimnis rankt sich um BRIQUEVILLE, eine Truppe aus Belgien, die es wie schon einige vor ihnen vorzieht, sich auf der Bühne zu maskieren und in schwarzen Roben zu aufzutreten. Bisher werden alle veröffentlichten Lieder mit "Akte" und einer römischen Zahl bezeichnet und die ursprüngliche Intention der Band war es, Musik um einen einzigen Ton herum zu improvisieren. Wer aber nun etwas so Langgezogenes, Droniges wie SUNN O))) erwartet, den muss ich enttäuschen.

Und Fans "normaler" Musik können ein Stückweit aufatmen. Denn bei BRIQUEVILLE wird zwar insgesamt recht langsam gearbeitet und die Musik vor allem auf Atmosphäre und Intensität ausgelegt, doch zumindest mich nehmen sich diese recht schnell gefangen. Zwar zieht sich die Eröffnung des dritten Albums und insgesamt achten Aktes ein wenig hin, doch sobald die hypnotischen Drums und umspülenden Gitarrendrones die Oberhand gewinnen, fängt das (Doom-)Metallerherz an zu schlagen. BRIQUEVILLE garniert die schwermassige Musik mit nahezu feinfühligen Melodien. Und immer wenn man denkt, man hat sich in eine bestimmte Passage eingegroovt, kommt wieder ein Wandel. Jawohl, so lasse ich mir das gefallen, das regt die Fantasie an. Man bewegt sich durch ein dunkles Gewölbe, beginnt Gesichter, Fratzen im Gestein zu erkennen, gruselt sich vor Spinnennetzen, in denen man Gefahr läuft, sich zu verfangen. Und ist dennoch gierig, weiter zu laufen, denn von weit her leuchtet ein geheimnisvolles, außerirdisches Glühen, das man unbedingt erreichen möchte. Was uns da wohl erwartet?

"Quelle", das ist ein spannender, kurzweiliger Gruseltrip für Leute, die etwas Zeit mitbringen, sich auf die Geschichte einzulassen und für deren musikalische Unterhaltung eine menschliche Stimme nicht wichtig ist.