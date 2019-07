Guardians Of The Broceliande

BROCELIAN stammt aus meiner Heimatstadt München und spielt Symphonic Metal mit weiblichem Gesang. Und dennoch habe ich von der Band noch nichts gehört. Diese existiert seit 2009, debütierte aber erst 2014 mit "Lifelines" und präsentiert nun ihr zweites Album.

Inspiriert wurde "Guardians Of The Brocéliande" von einem geheimnisvollen Wald in der Bretagne, der in der Artussage eine Rolle spielt. Dies gesagt, ist es eigentlich sehr einfach zu prognostizieren, wie BROCELIANs Musik klingt. Es ist eben genau dieser Harry-Potter-Metal, wie man ihn mag oder auch nicht mag.

BROCELIAN kann ich persönlich gut hören. Schnell bleiben ein paar Melodien hängen, vermutlich auch deswegen, weil man sie so ähnlich auch schon oft gehört hat. Es ist immer wieder erstaunlich festzustellen, wie gravierend der Einfluss von NIGHTWISH auf dieses Genre immer noch ist, und wie sehr man immer wieder die Komponier-Methoden und Stimmungen dieser Band aufgreift.

So gibt es bei BROCELIAN auch wirklich nichts anderes als eine weitere Variation eines altbekannten Schemas, das natürlich in sich eine gewisse Schwankungsbreite hat und neben flotten Metalnummern auch mal ruhigere Töne und Violinenklänge zulässt. Sängerin Sarah singt hier ebenfalls wie es sich gehört, hat aber in meinem Ohr keine Stimme, die mich an sie bindet. Somit würde ich BROCELIAN zunächst am ehesten Fans empfehlen, die in ihrem Lieblingsgenre eher auf Bewährtes setzen oder aber alles haben müssen.