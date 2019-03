The Clear Lake

The Clear Lake

I'm southbound again! Yeah!

Diese vier Jungs aus Atlanta, Georgia scheinen sich in erster Linie als Live-Band zu sehen, zumindest erweckt ihre Webpräsenz ob der unzähligen Konzertplakate diesen Eindruck. Doch auch im Studio versteht das Quartett offenbar etwas von seinem Handwerk, wurde doch das aus diversen Demo- und EP-Songs zusammengestellte Debüt "Big Medicine" vor gut drei Jahren vorwiegend positiv und wohlwollend aufgenommen.

Auf dem zweiten Dreher gibt es nun ausnahmslos aktuelles Material und dieses sollte auf Anhieb für zufriedenes Gurren bei Fans von US-typischem Sound, der sich auch Blues, Americana, Southern und Jam Rock zusammensetzt, sorgen. Schließlich hat die Truppe inzwischen in der Schnittmenge aus den erwähnten Richtungen ihr zu Hause gefunden und es sich dort inzwischen auch bereits bequem eingerichtet, wie "The Clear Lake" eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Neben der Gitarre von Frontmann J.B. Brisendine erhält auch die Orgel von Nick Johns ausreichend Platz und nicht zuletzt deshalb schafft es BROTHER HAWK auch immer wieder innerhalb einzelner Tracks von knackig-rockend (mitunter in lässig-lockerer LYNYRD SKYNYRD-Manier, kein Wunder, dass die Altmeister BROTHER HAWK schon mehrfach zum Support Act auserkoren wurden) zu dezent psychedelisch-entspannten Passagen zu wechseln. Und zwar ohne dabei wahlweise aufgesetzt zu wirken, oder gar den Song an sich aus dem Fokus zu verlieren!

Da es BROTHER HAWK auch ganz locker schafft, tiefschürfend emotionalen Gesang mit harmonischen Gitarren und gediegen vorgetragenen Rhythmen zu präsentieren, will man als Zuhörer nicht nur sofort die Südstaaten-Flagge schwenken, sondern bekommt auch umgehend Lust BROTHER HAWK endlich einmal auf den Bühnen erleben zu dürfen. Im Idealfall logischerweise gemeinsam mit Größen wie BLACKBERRY SMOKE oder auch THE BLACK CROWES, respektive deren momentan bekanntesten Ablegern THE MAGPIE SALUTE und CHRIS ROBINSON BROTHERHOOD. Gutes Album einer bemerkenswerten Band!