Brunhilde rockt über Genre-Grenzen hinweg

BRUNHILDE meldet sich zurück. Nachdem das Duo Carolin Loy und Kurt Bauerreiss im letzten Jahr mit der EP 'Choir Boy' Eindrücke ihres aktuellen Schaffens vermitteln konnten, liegt nun das dritte komplette Album "To Cut A Long Story Short" vor. Für dieses Album haben sich die Franken einen neuen Produzenten gewählt. Es handelt sich um Charly Bauerfeind, der solche Bands wie HELLOWEEN und BLIND GUARDIAN als Kunden nennen kann.

Musikalisch liefern die Fürther nach wie vor eine gesunde Mischung aus Punk, Metal und Alternative-Rock ab. Die vermeindlichen Grenzen dieser Genres werden dabei bewusst ignoriert, was nicht zuletzt auch den Charme von BRUNHILDE ausmacht. Mit 'Miss God' hat man einen passenden Opener gewählt, welcher der stilistischen Beschreibung sehr nahe kommt. 'Judas' hingegen ist ein lupenreiner Metal-Song und 'Come Out Come Out' mit ordentlichem Alternative-Einschlag könnte auch von REVOLUTION EVE stammen. Ich komme aber nicht umhin, den bereits bekannten Song 'Choir Boy' als den Quotenhit des Albums zu preisen. Ganz stark sind auch die leider weit hinten platzierten Tracks. 'So Bad' könnte man schon als Hardrock-Nummer bezeichnen, auf jeden Fall rockt der Song richtig gut nach vorn. Das jazzige 'It´s All Lies' überrascht als Piano-Ballade mit Streichereinsätzen. Ganz besonders bei diesem Song wird deutlich, wie klasse sich Carolin Loy in jeden einzelnen Song hinein versetzen kann.

Um einmal den Albumtitel zu zitieren und auf den Punkt zu kommen: "To Cut A Long Story Short" kann ein paar richtig guten Songs aufweisen und lebt vor allem von einer ganz eigenen Spannung. Dennoch haben sich gerade in der Mitte der insgesamt vierzehn Songs umfassenden Sammlung ein paar Lieder eingeschlichen, die auch nach mehrmaligen Durchläufen nicht hängen bleiben wollen. Wie dem auch sei, unter dem berühmten Strich macht das Album über weite Strecken Hoffnung auf eine bessere Zeit und ich denke, von dieser Band wird man in Zukunft noch hören, der Weg von BRUNHILDE führt auf jeden Fall nach oben.