Lecker Krautsalat.

Alleine schon mit dem Bandnamen haben die Berliner von BRUTAL KRAUT etliche Sympathiepunkte auf dem Konto. Auch das musikalische Guthaben lässt nicht lange auf sich warten: Bereits der Opener 'Broken' punktet mit einem wilden Ritt zwischen thrashigem Sound und proggigen Elementen, die aber konsequent immer eingefangen werden, wenn es zu abgedreht werden könnte. In diesen fünf Minuten bekommt man einen sehr guten Eindruck von dem, was das seit 2012 bestehende Trio so auf dem Kasten hat.



Die Qualität des ersten Eindrucks wird dankenswerterweise noch häufig bestätigt, während die sieben weiteren Tracks über einen herfallen. Obwohl ich um modern klingenden Extreme Metal normalerweise einen großen Bogen mache, käme ich hier nie auf den Gedanken, vorzeitig wegzuschalten. Nehmen wir einmal 'New Ways', das in weiten Teilen gefällig nach schematischem Death/Thrash riecht, aber mit etlichen Details das 08/15-Level hinter sich lässt. Geschmackvolle Breaks und Feeling-Wechsel machen den Song ungemein kurzweilig. 'Perceive The Insanity' schlägt sogar melancholische Töne mit TYPE-0-Vibes an, nur um kurz darauf wieder in die musikalische Komfortzone zurückzukehren.



Wer extremen Metal mit Überraschungen mag, ist mit BRUTAL KRAUT gut bedient. Nicht zu schräg, nicht zu straight - handwerklich super gemacht.



Anspieltipps: Broken, New Ways