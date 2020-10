Was für ein Comeback!

Wer den Namen Scott Vogel hört, der wird sofort wissen, wohin die musikalische Reise geht, denn mit TERROR ist der US-Amerikaner seit 2002 ein fester Bestandteil der internationalen Hardcore-Szene. Der neuste Release, dem er seine unverkennbare Stimme geliehen hat, erscheint allerdings unter dem Banner BURIED ALIVE, das wahrscheinlich nur wenigen Fans noch etwas sagen wird. Immerhin war Vogels erste Band nach ihrer Auflösung insgesamt zwanzig Jahre inaktiv, bevor sie sich nun überraschend mit der EP "Death Will Find You" zurückmeldet. Bleibt die Frage, ob die Amerikaner ihrem Ruf als einer der einflussreichsten Acts der späten Neunziger gerecht werden können, oder sie stattdessen nur die eigene Legende demontieren.

Und ich spoilere direkt mal: Die Herren aus Buffalo (NY) könnten nicht weiter von der letztgenannten Option entfernt sein, das machen schon die eröffnenden Sekunden mit dem rasant auf die Zwölf hauenden 'Death Will Find You' unmissverständlich klar. Angetrieben von treibenden Drums brüllt Scott Vogel den Hörer hier direkt und ohne Kompromisse zurück in die späten Neunziger. Ebenso macht das folgende 'I Killing I' keine Gefangenen, geht gut nach vorne und hätte sich auch auf dem legendären 1999er Album "The Death Of Your Perfect World" perfekt ins Gesamtbild eingefügt. Entsprechend überrascht sitze ich auch nach mehreren Durchläufen vor dem heimischen Sound-System, denn mit so einer klassischen Hardcore-Vollbedienung hatte ich nun wahrlich nicht gerechnet. Insbesondere nicht nach einer so langen Abwesenheit der Band. Dass Vogel und seine Mitstreiter den typischen Vibe ihrer kurzen ersten Karriere wieder heraufbeschwören können, liegt allerdings nicht nur an den beiden frischen Songs dieser EP, sondern auch daran, dass die übrigen beiden Songs von einem vorherigen Release recycelt wurden. So stammen 'Another Day Closer To Death' und 'Our Time Is At Hand' ursprünglich von einer Split-EP mit REACH THE SKY und wurden für den erneuten Release nur remastert. Qualitativ handelt es sich bei den beiden Tracks allerdings beileibe um keine B-Seiten, sondern vielmehr halten sie das Niveau der beiden neuen Kompositionen und runden so das gelungene Gesamtbild dieser Comeback-Scheibe ab.

Einziger Kritikpunkt bleibt damit für mich die unheimlich kurze Spielzeit dieser EP, denn mit knappen zehn Minuten ist "Death Will Find You" schon eine sehr kompakte Angelegenheit. Natürlich liegt das an der typischen Länge von Hardcore-Tracks, die selten mal die 3-Minuten-Marke erreichen, doch von diesem herrlich erfrischenden Oldschool-Sound könnte ich deutlich mehr vertragen. Bleibt eigentlich nur eins zu sagen: Willkommen zurück BURIED ALIVE!