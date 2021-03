Der Inbegriff von Melodic-Death.

Melodic Death Metal ist ein Genre, das sich zu vielen Seiten offen zeigt: Viele Bands arbeiten mit Keyboard oder Synthesizern, Klargesang ist erlaubt, manchmal wird sogar auf ein Orchester zurückgegriffen. Doch egal, wie weit man die Grenzen ausreizen mag, zum Kern gehören zwei Elemente: Hochmelodische Gitarrenriffs und Screams.

BURN DOWN EDEN besinnt sich genau auf diese beiden Elemente und liefert mit ihrem selbstbetitelten dritten Langspieler eine Melodic-Death-Scheibe ab, die sich vor Genre-Größen wie ARCH ENEMY nicht zu verstecken braucht. Die verspieltere Seite, die sich bei Bands wie CHILDREN OF BODOM im Keyboard wiederfindet, wurde hier auf die Gitarre verlagert. Die Riffs sind häufig komplex und entsprechend anspruchsvoll, womit BURN DOWN EDEN genau so viele Schritte in Richtung Technical Death Metal geht, wie die Melodien vertragen.

Eine weitere wichtige Komponente, den Rhythmus, bedient die Band ebenfalls, ohne dabei Wünsche offen zu lassen. Das Schlagzeug ist äußerst präzise und bleibt dabei nicht hinter dem hohen Niveau der Gitarren zurück. Auch hier bleibt die Band genretypisch, ebenso in den Vocals, die aggressiv und melodielos daherkommen.

Wer diese Gewisse Reibung in den Gitarrenriffs sucht, eine durchgängig hohe Geschwindigkeit der Songs und eine moderne Produktion, die dennoch genügend Luft für die Rohheit des Genres lässt, kann mit "Burn Down Eden" nichts falsch machen.

Mehr zum selbstbetitelten Album von BURN DOWN EDEN erfahrt ihr in unserer Pommesgabel-Folge mit Tom und William.