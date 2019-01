Lohnenswert in Stahl wiederveröffentlicht

Die Damen von BURNING WITCHES sind spätestens seit ihrem "Hexenhammer" in aller Munde. Klassischer Heavy Metal trifft auf glorreiche Hymnen, Biss und Durchsetzungskraft und eine Frische, von der sich viele Szene-Giganten momentan eine Scheibe abschneiden könnten. Was war das Zweitwerk auch bockstark und hat auch knapp zwei Monate nach Erscheinen noch keinerlei Abnutzungserscheinungen. Nun unter den Fittichen von Nuclear Blast scheint es für die Quintett aus der Schweiz zu laufen. Und da ihr damaliges, selbstbetiteltes Debüt noch bei PledgeMusic erschien und die einst auf 500 Kopien limitierte Live-EP schon längst vergriffen ist, fügt der Label-Riese aus Donzdorf das zusammen, was zusammengehört.

Auch ich persönlich gehöre zu denjenigen, die erst bei "Hexenhammer" in den Bannkreis der Schweizer Hexen gezogen wurden. Dadurch ist die Wiederveröffentlichung des durch und durch tollen Debüts zusammen mit eben jenem "Burning Alive"-Mitschnitt ein kluger Schritt, um zum einen zu zeigen, dass "Hexenhammer" keine Eintagsfliege, sondern der Preis für Mühe und Schweiß ist. Zum anderen zeigen auch vor allem die vier Live-Nummern, dass es die Damen faustdick hinter den Ohren haben und man sich auf die kommenden Bühnenshows durchaus freuen kann.

Doch kommen wir zunächst zum ursprünglich 2017 erschienenen Erstlingswerks: Wer ein Faible für melodischen, aber energischen und voller Hits bespickten Schwermetall hat, dürfte vor anderthalb Jahren kräftig mit den Lauschern geschlackert haben. Mit Feuer, einer unfassbaren Energie und dem nötigen Know-How für astreine, in Stahl geschmiedeten Genre-Hits – hier sind vor allem 'Metal Demons', 'Creatures Of The Night' und eben 'Burning Witches' zu nennen – machte "Burning Witches" wie aus dem Nichts eine bombastische Figur. Und wie sieht es mit der Live-EP aus? Nun, dass sie Appetit auf mehr macht, muss ich nicht extra schreiben. Sie zeigt vor allem, wie superb es die Damen schaffen, die Energie auf Platte auch auf die Bühne zu bringen. Und 'Holy DIver' wird auch wunderbar zum Besten gegeben.

Gemeinsam zeigen beide Veröffentlichungen in über einer Stunde, wie Heavy Metal anno 2019 funktioniert: Frei von Klischees, authentisch und frisch, stählend und konsequent, durchsetzungsstark und kraftvoll. BURNING WITCHES – the next big thing? Vieles spricht jedenfalls dafür und mit "Hexenhammer" wird dem 2017 eingeschlagenen Weg auch Folge geleistet. Wer weiß, wohin dieser Weg jene talentierte Damen aus der Schweiz noch bringen wird.