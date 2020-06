Der Ex-HEAVY PETTIN'-Drummer schlägt sich als Frontmann erstaunlich gut

Gegründet wurde dieses Unternehmen vor gut fünf Jahren von Gary Moat. Den kennt man im Business zwar in erster Linie als ehemaligen Drummer von HEAVY PETTIN', doch bei der von ihm geführten Formation BURNT OUT WRECK fungiert er als Frontmann. Nicht zum ersten Mal übrigens, denn Gary hatte schon in den 90ern eine Truppe mit Namen MOTHER'S RUIN am Start, bei der er sowohl für den Gesang als auch für die Leadgitarre zuständig war.



Da er den Umstieg offenbar problemlos absolvieren hat können, scheint ihm die neue Funktion dermaßen viel Freude bereitet zu haben, dass er bei dieser geblieben ist. Das ist insofern nachvollziehbar, da Gary auch ein begeisterter Songschreiber ist und schon zu HEAVY PETTIN'-Zeiten sehr viel zum Songwriting beigetragen hat. Der Schritt lag dadurch gewissermaßen auf der Hand, vor allem in Hinblick auf die Authentizität und den Emotionsgehalt der dargebotenen Tracks.



Die von ihm geschriebenen Songs vermag er aber auch mehr als nur ordentlich zu singen, wenn auch hinzugefügt werden muss, dass er vielleicht nicht zwingend zu den großen Barden seiner Zunft zählt. Das ist aber auch gar nicht nötig, denn sein leicht rauer, mehrfach an den jungen Marc Storace erinnernder Gesang passt verdammt gut zu den irgendwo im Grenzbereich zwischen traditionellem Hard und Heavy Rock anzusiedelnden Songs.



Diese werden vom offenbar perfekt aufeinander eingespielten Gitarrenduo Adrian Dunn und Miles Goodman souverän dargeboten und lassen Inspirationen unterschiedlicher Szene-Größen erkennen, wobei vorwiegend AC/DC und ROSE TATTOO erwähnt werden müssen. Aber auch andere, wie etwa NAZARETH, die ihren hemdsärmeligen Rock auf einer bluesigen, riff-betonten Basis erschaffen haben. Nicht zuletzt durch die stimmliche Nähe von Gary zu deren Frontmann darf als Referenz aber auch unser aller eidgenössisches Lieblingsblümchen nicht vergessen werden, selbst wenn Gary und Co. noch nicht an das zwingende Moment der erfolgreichsten KROKUS-Phase herankommen.



"This Is Hell" wird BURNT OUT WRECK zwar nicht unbedingt zu einem Festival-Act von monströser Größe werden lassen, wer jedoch solide Handwerkskunst in Verbindung mit eingängigen, bewährten Sounds zu konsumieren pflegt und zudem gut unterhalten werden möchte, dürfte mit dem zweiten Dreher dieser Formation durchaus sein Glück finden.