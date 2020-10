Keine Wissenschaft zu erahnen, dass das gut ist.

Knappe zwei Jahre waren seit der Veröffentlichung von "Plastic Planet" vergangen, da erschien bereits das zweite Solo-Album von GEEZER BUTLER, damals noch schlicht unter dem Namen GEEZER veröffentlicht. Durch den Erfolg mit FEAR FACTORY konzentrierte sich Burton C. Bell auf seine Stammformation und so musste Geezer sich einen neuen Sänger suchen, den er im unbekannten Clark Brown fand. Komplettiert wurde die Band weiterhin von Dean Castronovo (dr., u. a. auch bei JOURNEY, WILD DOGS, REVOLUTION SAINTS oder BAD ENGLISH an den Kesseln) und Pedro Howse (gt.)

Und gleich der eröffnende Hit 'Man In A Suitcase' macht deutlich, dass Geezer hier für den Sangesposten eine exzellente Wahl getroffen hat. Clark singt variabler als Bell, ist dabei aber vielleicht eine Spur weniger markant. Dennoch entfernt sich "Black Science" damit doch recht deutlich von den FEAR FACTORY-Anleihen des Vorgängers und wirkt abwechslungsreicher.

Diesen Vorteilen zum Trotz würde ich "Plastic Planet" wohl knapp den Vorzug geben, was vor allem daran liegt, dass das sehr hohe Niveau von 'Man In A Suitcase' nicht gehalten werden kann und es insgesamt etwas an großen, griffigen Melodien fehlt. 'Department S' darf hier mal als Beispiel aufgeführt werden.

Auch "Black Science" erscheint nun erneut, auch hier nun unter dem Banner GEEZER BUTLER, sowie erstmals auch auf Vinyl. Wer groovigen, modernen Metal aus den Neunzigern mag, sollte auch hier zugreifen.