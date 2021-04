Gelungene Wandlung!

Liest man die Presseinfo zum neuen Album des französischen Duos C R O W N ist dieses eine so ziemlich komplette Abkehr vom Sound der vorherigen Werke. Da ich mit dem bisherigen Schaffen der Westeuropäer rein gar nicht vertraut war, checkte ich natürlich an, was die Truppe früher musikalisch so zu bieten hatte. Und tatsächlich waren es vorher Screams und brachiale Gitarren die dominierten - auf "The End of All Things" sind es Synthies und elektronische Sounds und cleane Vocals. Die Songs leben von einer fast durchgehend leicht düsteren Atmosphäre, passend zum Albumtitel, und ziehen einen regelrecht in ihren Bann. Sie sind mal tanzbar und dann einfach nur melancholisch und dabei zu jederzeit eingängig. Stephane Azam erinnert hiebei mit seinem Gesang an Nick Holmes von PARADISE LOST - nicht die schlechteste Reverenz.

Ja, das neue Soundgewand steht den Franzosen richtig gut. Immer wieder mal haben sich Bands und Künstler vom Sound früher Tage abgewandt und sind neue Wege gegangen, wie eben beispielsweise auch PARADISE LOST. Und auch das verlorene Paradies habe ich erst für mich entdeckt, als man sich vom harten Sound der frühen Tage verabschiedet hat. Ebenso geht es mir jetzt mit unseren westlichen Nachbarn C R O W N, die für mich hier alles richtig gemacht haben und in mir einen auf jeden Fall einen neuen Fan hinzugewonnen haben.

Als Hörbeispiel habe ich mal das Audiovideo des Songs 'Illumination' mit angehängt.