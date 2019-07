Wer beherrscht das Chaos?

Der Geist solcher Platten wie "Altars Of Madness" und "Leprosy" lebt auf der neuen Veröffentlichung der schweizerischen Todesmörtler von CALCINED; und genau dieser ungestüme Old-School-Spirit, der sich als roter Faden durch das Material von "Discipline" zieht, ist auch der eigentliche Grund für die klaren Sympathiebekundungen, die man dem Teil erst einmal zukommen lassen will. Andererseits braucht es im Nachhinein einiges an Geduld, um das chaotische Puzzle aufzulösen, das die Band in den neun Kompositionen von "Discipline" veranstaltet - von echter Disziplin kann da nämlich keinesfalls die Rede sein.

Im Gegenteil: Viele Passagen sind relativ spontan, es scheint keinen echten Masterplan bei den Arrangements zu geben, denn stattdessen wird frei Schnauze gerödelt und abgewartet, was am Ende herauskommt - ein Schema, das sich bei den ersten Gehversuchen von Chuck Schuldliner ebenso bewährt hat wie bei den Kollegen von OBITUARY auf "Slowly We Rot". Aber macht es hier auch Sinn?

Diese Frage steht nämlich im Gegenzug ebenso auf dem Programm wie der benannte Zuspruch, den man CALCINED für die verrohte Attitüde und die Herangehensweise auf alle Fälle geben möchte. Es gibt nämlich kein echtes System beim Songwriting, manchmal fehlt auch in den Strukturen die entsprechende Klarheit, und wenn man nach ungefähr 37 Minuten eine überfallartige Attacke nach der nächsten erlebt hat und sich irgendwo in die Anfangsszeiten der Todesblei-Bewegung zurückversetzt fühlt, würde man sich wünschen, es wäre etwas Greifbares geblieben, das neben den hektischen Arrangements und den vielen Tempowechseln Bestand gehabt hätte. Doch leider gelingt es den Eidgenossen nicht, etwas Derartiges zu etablieren.

So bleibt "Discipline" schlussendlich ein Ausflug ins unkontrollierte Chaos, der zwar mit einem gewissen Charme ausgestattet ist, irgendwann aber einfach so strukturlos durchgeprügelt wird, dass man den Faden verliert. Für eine räudige Death-Metal-Abfuhr reicht es zwar, doch langfristig ist "Disciplined" sicherlich anzuzählen - schlicht und einfach weil man der chaotischen Situation nie so recht Herr wird.