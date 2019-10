Gutes Album mit Steigerungspotential

Bei CANTUS LEVITAS handelt es sich um sieben Musiker aus Karlsruhe und Heilbronn. Wer beim Namen auf Mittelalter-Rock tippt, liegt tendenziell gar nicht so falsch. Denn wenn man sich ein bisschen mit der Vita der Truppe beschäftigt, so liegen gerade in diesem Genre die Anfänge, sowie auf ihrem ersten 2012 veröffentlichten Album "Schnapsidee". Inzwischen hat man sich dann aber dem Folk Metal mit deutschen Texten verschrieben und präsentiert mit "Auf Grund" das neueste Werk.



Dieses zeigt, dass die Genregrenzen hier durchaus fließend sind. Der Hauptunterschied liegt hauptsächlich in den verzerrten Gitarren und dem harten Riffing. Selbst gelegentliche Doublebass-Einsätze sind auszumachen. Der Folk-Charakter wird durch den Einsatz von Dudelsack, Flöte, Geige und Akkordeon unterstrichen. Thematisch drehen sich so ziemlich alle der dreizehn Tracks um die Seefahrt, wodurch man bei "Auf Grund" durchaus von einem Konzeptalbum sprechen kann, auch wenn dies nicht explizit erwähnt wird. Das ist sowohl von Instrumentierung und Konzept nichts Neues und auch sonst ist bei CANTUS LEVITAS nichts auszumachen, was sie von anderen Vertretern dieses Genres irgendwie abhebt.



Aber ganz ehrlich müssen sie das? Ich sage da mal ganz vorsichtig jein. Denn so gut das Songmaterial an sich auch ist, es hätte stellenweise ein bisschen zwingender sein können. Mir gehen trotz vieler schöner Melodien und Momente solche ab, die sich dann auch in den Gehörgängen mal so richtig festsetzen. Das soll jetzt allerdings nicht zu negativ klingen, denn "Auf Grund" ist ein durchwegs gutes Album an dem Genrefans ihre Freude haben dürften. Mit dem fehlenden gewissen Etwas hätte es allerdings ein überragendes werden können.