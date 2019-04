Ein Hoch auf Dan Swanö und sein Vermächtnis

Dan Swanö - eine Handschrift, die man einfach nicht verkennen kann. Und dennoch ist der schwedische Szene-Guru beim neuen Release von CAST THE STONE nur als Knöpfchendreher im Studio tätig gewesen, hat "Empyrean Atrophy" aber eine deutliche Signatur mit auf den Weg gegeben, bei der die Urheberschaft eigentlich kaum klarer sein könnte - und das nicht nur, weil die Band sich an den INFESTDEAD-Klassiker 'Jesusatan' herangewagt haben.

Die Musiker, die ansonsten bei CATTLE DECAPITATION und MISERY INDEX eher deftigere Töne einschlagen, haben sich von der Vergangenheit des schwedischen Masterminds noch einmal nachhaltig inspirieren lassen und eine Platte eingeprügelt, die im Schweden der frühen 90er sicherlich einen Ehrenplatz erhalten hätte - auch wenn es sich bei "Empyrean Atrophy" im Hinblick auf die Spielzeit eher um eine EP handelt. Doch die sechs Stücke, die hier verewigt wurden, brauchen sich auch in der kurzen Spieldauer nicht vor den legendären Konkurrenten verstecken, zumal CAST THE STONE eine sehr gute Balance aus melodischem Material und derbem Death Metal gefunden hat, ohne sich dabei zu offensichtlich an EDGE OF SANITY und Co. zu orientieren. Es sind tatsächlich Acts wie PAN.THY.MONIUM, GODSEND und eben INFESTDEAD, mit denen sich die Herren inspirativ beschäftigt haben und die schließlich auch die Quelle allen Glücks für diesen Release gewesen ist. Und das kann die Band in keinem der sechs Songs dann auch irgendwie verbergen.

Schlimm ist das beileibe nicht, zumal die Produktion der alten Schule gerecht wird, die Kompositionen herrlich drücken und die Retro-Vibes zu keinem Zeitpunkt gekünstelt wirken - verständlich eben, wenn man bedenkt, wer hier alles mitmischt. Lediglich die Tatsache, dass nach 26 Minuten schon wieder der Vorhang fällt, trübt das Vergnügen. Ansonsten ist "Empyrean Atrophy" auf alle Fälle ein Elchtod-Werk, auf das man eigentlich nicht verzichten kann. Auch wenn seine Urheber nicht einmal skandinavischen Ursprungs sind...

Anspieltipps: The Burning Horizon, Empyrean Atrophy