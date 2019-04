Ein sehr starkes Debüt mit weniger starkem Gebrüll.

Aus der kanadischen Provinz Ontario stammt das junge Quartett CATHARTIC DEMISE, das mit einer selbstbetitelten EP seine erste Veröffentlichung auf den Markt bringt. Die Band spielt einen ebenso aggressiven wie melodischen Thrash Metal, der in seiner Kombination aus Härte, Gitarrenmelodien, anspruchsvollen Arrangements und punktgenauem Spiel eine formale Ähnlichkeit mit MEGADETH aufweist, allerdings nicht nach einer Kopie von Megadave und seinen Mannen klingt.

In 'Liberty' kesselt die Saitenfraktion in Hochgeschwindigkeit hinein und wird dabei sehr variabel, mit hoher Schlagzahl und zugleich sehr präzise von der Schießbude begleitet. Man kann dieser großartigen Kostprobe der Gruppe fast zwei Minuten lang lauschen, bis der Sänger seinen Einsatz hat, und hier beginnt die einzige, zugegebenermaßen subjektiv empfundene Schwäche der Scheibe, nämlich dass diese wirklich gut gemachte Musik beinahe hardcoremäßig totgebrüllt wird. 'The Vice' hat eine etwas gewöhnlichere Melodie, zeigt aber insgesamt die gleichen Stärken und Schwächen wie der Eröffner. Am Ende der EP steht der Höhepunkt, das neunminütige 'Solar Returning'. Die langen Instrumentalpassagen demonstrieren die Qualität der beiden Leadgitarren wie auch der Rhythmusgruppe und bestätigen, dass die Band auch vom Prog Metal nicht unbeeinflusst geblieben ist.

Wenn man bei CATHARTIC DEMISE die hier gezeigte Klasse beim Schreiben und Spielen in Zukunft halten kann und eine bessere Stimme, wie sie diese Musik verdient, findet, könnte von den Jungs noch öfter zu hören sein. Im Bandcamp kann man probehören und die Scheibe ordern.