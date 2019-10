Plötzlich instrumental - aber nicht weniger spannend!

Schon irgendwie seltsam: Da präsentierte sich CEILD auf dem Debüt noch als relativ spannende Kreuzung zwischen Post Metal und Djent, öffnete sich dabei auch den extremeren Sounds und entschloss sich in der Folge, genau diese aggressiven Einsprengsel ad acta zu legen und somit auch den Gesang aus dem Programm zu nehmen. "A View" ist eine rein instrumentale Scheibe, die zwar mit ähnlichen Spannungsbögen ausgestattet ist, musikalisch und handwerklich höchst anspruchsvoll daherkommt, aber irgendwie dann auch völlig anders klingt als der vorangegangene Silberling - und daran müssen sich Liebhaber von "At The Heart Of A Tree" erst einmal ausgiebig gewöhnen.

Musikalisch geht die Band allerdings in eine ähnliche Richtung: Beklemmende Soundscapes werden mit progressiven Arrangements gekreuzt, kontrastreiche Stimmungsbilder flankieren die manchmal arg experimentellen Ideen, und wenn schließlich wieder dieses eigenwillige Post-Metal-Feeling aufkommt, zaubern die Franzosen einen Soundteppich hervor, der so viele Emotionen bündelt, dass man sich zwangsläufig verpflichtet fühlt, jede einzelne von ihnen bis ins letzte Detail auszukosten.

Und trotzdem: Irgendwas hat sich verändert, auch abseits des fehlendesn Gesangs, und man will nicht so recht klar darüber werden, ob man hier von einer gezielten Weiterentwicklung sprechen mag oder doch lieber einen Begriff wie 'Neuorientierung' in den Mund nehmen möchte. "A View" ist in vielen Phasen anders, muss häufig genug ein Balanceakt zwischen rein instrumentaler Demonstration und gefühvollem, melodischem Songwriting bestreiten, findet am Ende aber meistens die Mitte aus melancholischer Atmosphäre, forderndem Riffing und spannenden Breaks - genaus so , wie man es von einem innovativen Act auch einfordern darf. Die neue Scheibe ist zwar noch nicht das Ende aller Weisheiten, in vielen Passagen aber eine richtig starke Erfahrung, die man im Nachhinein auch gerne teilen möchte. Reinhören ist daher Pflicht!