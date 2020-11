Ordentliche Duftmarke

Die Ruhrpott-Klampfer Stefan Absorber und Dominik Rothe sind keine unbeschriebenen Blätter, wenn man sich ein wenig in der regionalen Szene auskennt. CUSTARD, FAIRYTALE und TASKFORE TOXICATOR haben schließlich schon die eine oder andere Veröffentlichung auf dem Buckel. Mit ihrem Side-Projekt CEREBRAL INVASION geht es deutlich mehr in die Thrash-meets-Death-Metal-Richtung, was uns die erste, selbstbetitelte Duftmarke auch ordentlich vor den Latz knallt.

Es sind zwar nur vier Songs auf "Cerebral Invasion", doch die haben es in sich: Mit deutlichen Tendenzen in die DEW-SCENTED-, LEGION OF THE DAMNED-, HATESPHERE-, VADER- und TORTURE SQUAD-Richtung ballern die Tracks gut drauf los. Die Produktion ist amtlich, Frontmann Mahmood aka Mammoth ein Brüllwürfel vor dem Herrn, die Gitarren sägen munter und spielfreudig drauf los und die Songs zu meiner Freude überwiegend im Up-Tempo gehalten. Speziell 'Brainwashed Into Madness' und das recht tighte 'Rotting Existence' eignen sich sehr gut, um sich von den Newcomern einen ersten Eindruck zu verschaffen.

Das Fünfgestirn aus dem Ruhrgebiet macht also auf ihrem Erstlingswerk keinerlei Gefangene und hält sich schadlos. So bleibt nur noch die Frage offen, ob sich CERENRAL INVASION auch auf vollständiger Albumdistanz so angenehm brutal, spielfreudig und kurzweilig verhält. Der Startschuss für Total-Thrash mit angenehm brutalem Death-Überzug ist jedenfalls ist ertönt, man darf sich also auf mehr freuen.