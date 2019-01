Darkness Descends!

Frech, dreckig und mit starkem Drang zur ganz alten Speed-Metal-Schule: CHAINBREAKER aus dem österreichischen Linz leben musikalisch zwar noch im gestern, bereiten die großen musikalischen Alltagsfreuden jedoch im Hier und Jetzt. Auf "Wasteland City" verwandelt die Truppe das Studio für einen kurzen Augenblick in die Bay Area und huldigt Bands wie EXODUS und LÄÄZ ROCKIT mit coolen Grooves, authentisch-80's-affinen Gitarrensounds und punkigen Screams im Baloff-Style - ähnlich wie ihre gleichnamigen kanadischen Kollegen.

Allerdings ist CHAINBREAKER noch viel stärker im traditionellen Thrash verwurzelt als die Nordamerikaner, schielt auch gerne mal zum METALLICA-Debüt herüber und präferiert einen vergleichsweise rockigen Klang im Endmix. Und wenn dann doch mal alle Stricke reißen und die radikale Seite der Band in Erscheinung tritt, dürfen sich Freunde von DARK ANGEL besonders freuen; denn auch diesem Vergleich können die Linzer weitestgehend problemlos standhalten. Argumente wie das abschließende 'Acid Attack' geben hier die finale Bestätigung.

Das einzige, was den Jungs nun noch fehlt, ist ein Plattenvertrag bei einem passenden Old-School-Label, das sich ebenso mit der (in dieser Intensität) rar gewordenen Mischung aus speedigem Thrash und dezent NWoBHM-beeinflusstem Heavy Metal beschäftigt. Mir würden gleich mal eine Handvoll Namen einfallen, die sich hier angesprochen fühlen sollten, CHAINBREAKER beim nächsten Schritt unter die Arme zu greifen. Das musikalische Fundament ist bereits gelegt, das Feeling vorhanden und die Songs am Start. Von daher ist zum Support dieser coolen Combo aufgerufen, die in den zehn Songs ihrer neuen Scheibe definitiv mehr bietet als nur nostalgische Gefühle. Hier und dort gibt es auch den räudigen Knüppel!

Anspieltipps: Wasteland City, Blood For Blood, Acid Attack