Ganz nette Debüt-EP.

13 Minuten traditionellen Stahl bieten uns die Finnen CHALICE, die erst seit drei Jahren aktiv sind. "Silver Cloak" erschien schon vor einigen Wochen, allerdings nur als Vinyl-EP. Bassist Joni Adrian Petander durfte ich bereits mit SATAN'S FALL live sehen (starke Truppe!), und Sänger Veneri Benjamin Pottu ist manchen vielleicht als früher RANGER-Frontmann bekannt. Die Promo-Agentur schreibt von einem der interessanteste Releases 2019, was natürlich maßlos übertrieben ist.

Die erste Nummer 'Silver Cloak' ist ein flotter Metalstampfer, der stark in Richtung der frühen Achtziger Jahre schielt. Danach folgt mit 'Drowning In Dream' ein sphärisch angehauchter Titel, der auch gut zu IDLE HANDS oder LUNAR SHADOW passen würde. 'Parallel Path' macht dann mit über acht Minuten den Löwenanteil der Scheibe aus - und die B-Seite des Vinyls. Beim Anhören denke ich an manch epischen Kapelle der letzten Monate; gerade der sehr weiche Leadgitarrensound erinnert dabei stark an LUNAR SHADOW, aber auch an VULTURES VENGEANCE. Aber der völlig anders geartete Gesang fällt sofort auf, hier werde ich sogar leicht an gotische Truppen erinnert. Einen gewissen Gothic-Touch kann ich der Band insgesamt nicht absprechen, und das zieht bei mir schon. Vom Aufbau her ist der lange Schlusstrack gut gemacht. Gefällt mir, doch, auch wenn es mich jetzt nicht aus den Latschen haut. Der Okkult-Flair ist gut eingesetzt und passt zum düster-kultigen Artwork.