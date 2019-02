Es tut sich was!

Es sind keine großen Sprünge, aber dennoch deutliche Fortschritte, die CHAOS BEFORE GEA seit dem Release von "Kharon" verzeichnen kann. Drei Jahre nach Veröffentlichung des Label-Debüts haben die Spanier etwas mehr Ordnung ins Chaos gebracht, ohne dabei ihre brachialen Ansprüche zu vernachlässigen. So klingt "Chronos" immer noch ziemlich aggressiv, beinhaltet einige rasante Wendungen und gleichermaßen viele abrupte Breaks, jedoch vermitteln die neuen Songs nicht mehr de Eindruck, als würde die Band irgendwann den Faden verlieren und nur noch auf den Effekt der offensiven Parts setzen.



"Chronos" nun aber direkt als Must-have zu beschreiben, ginge an dieser Stelle trotzdem zu weit, da auch der insgesamt dritte Release von CHAOS BEFORE GEA noch eine Mengee Luft nach oben hat. Vor allem in der ersten Albumhälfte stolpern die Musiker erneut über Hürden, die bereits "Kharon" in die Sackgasse lenkten, soll heißen die Aggro-Attacken werden nicht immer fließend in die Arrangements eingebunden und die steten Tempowechsel kommen immer noch eine Spur zu hektisch und manchmal auch etwas unkontrolliert. Doch die Lernbegierde der Beteiligten zeigt sich im weiteren Verlauf immer häufiger und bringt "Chronos" zu einem wirklich hervorragenden Finale, in dem die gebündelten Elemente endlich perfekt aufeinander abgestimmt sind. 'Spiritual Awakening' und 'The Nine' haben sogar ein paar melodische Fragmente in petto, und das progressive 'Legacy Of The Flame' ist dennoch so straight komponiert, dass es wie ein Sturm über die Hörerschaft hinwegfegt - genau so hat sich die Band das sicher von Anfang an vorgestellt!



Es gibt noch eine Menge Arbeit, aber CHAOS BEFORE GEA scheint sich nicht davor zu scheuen, diese auch anzupacken. Mit "Chronos" machen die Spanier einen großen Schritt nach vorne und beweisen wesentlich mehr Potenzial, als man ihnen nach der letzten Scheibe zugetraut hätte. Man darf gespannt sein, ob diese Entwicklung eine Fortsetzung erfährt - für diesen Fall wäre die Band dann aber endgültig in der nationalen Spitze angelangt.