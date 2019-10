In allen Belangen gelungen!

CHAOS PATH aus Kassel kommt nicht nur mit einer musikalisch hochinteressanten Veröffentlichung daher, sondern hat sich auch in Sachen Aufmachung nicht lumpen lassen. So erscheint das Debüt "Downfall" als schmucke Vinyl-Edition mit einem richtig geilen Artwork, dem exklusiven 'Unter Wölfen'-Bonustrack und auf 500 Stück limitiert. Wer also das CHAOS PATH-Erstlingswerk in bester Ausführung ergattern möchte, sollte schnell sein.

Doch wer oder was steckt eigentlich hinter der Band? CHAOS PATH selbst existiert seit 2016 und hat mit der 'The Awakening'-EP im vergangenen Jahr schon eine äußerst angenehme Duftnote gesetzt. Irgendwo zwischen deftigen Black-Metal-Einflüssen mit schmissigen Todesblei-Nuancen und lupenreinem Thrash samt einigen schwermetallischen Elementen umherwütend, macht auch "Downfall" eine bockstarke Figur.

Der Genre-Mixtur entsprechend ist die Platte unheimlich facettenreich geworden: Die einzelnen Songs, allen voran 'The Living Flame' und 'Hallowed Til The Downfall', ballern auf sehr hohem Niveau; mit 'Der Blutmarsch' gibt es lyrisch auch eine gelungene Überraschung, wobei Songwriting und Texte auch grundsätzlich keine Schwächen aufweisen. Shouter Ancient Weapon hat darüber hinaus eine speziell für den Thrash-Anteil sehr passende Stimme und die zahlreichen Tempowechsel, und selbst bei stärkeren Black-Metal-Anteilen ('Fire, Blood, Anger, Chaos') oder einem Death-Metal-Übergewicht ('The Rise Of Chaos (Chaos Path Part II)') macht das Hessische Quintett eine ausgesprochen gute Figur.

Von 'Among Wolves' gibt es auf der Vinyl-Version noch die deutsche Variante, die der englischen in Sachen Atmosphäre und positiver Schwere in nichts nachsteht. Selbst Doom-Metal-Freunde kommen hier abschließend auf ihre Kosten. Man kann es also drehen und wenden wie man will, aber CHAOS PATH hat ein mächtig heißes Eisen im Feuer und offenbart unheimlich viel Detailverliebtheit im Debütalbum. Da könnte etwas Großes heranwachsen.