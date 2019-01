Verdient sich die Neugier!

Kaotysk Metal? Was ist das denn? Nun, so bezeichnet die Truppe CHAOS PATH die Musik auf dem Debüt-Werk "The Awakening". Es liefert eine Mischung aus Melodic Death und Black Metal und wird noch von einer Portion Thrash Metal ergänzt. Hinter dem seltsam klingenden Stilnamen steckt also eine durchaus gewöhnliche Mischung. Naja, zumindest machen die Jungs aus Kassel mit dem ungewöhnlichen Genre neugierig. Bleibt abzuwarten, ob die Musik die Neugierde wert ist.

Der Opener 'Doom' lässt einen direkt in die Welt von CHAOS PATH eintauchen und setzt mal gleich ein Ausrufezeichen. Hier gibt es ordentlich auf die Fresse. Nicht auf die stumpfe Art, sondern in einer wohl überlegten Weise. Die genannten Musikstile werden geschickt miteinander verknüpft und geben dem Hörer zwischendurch immer Gelegenheit, nach dem Schlag in die Fresse wieder kurz aufzustehen, ehe CHAOS PATH wieder ausholt und den gegenüber wieder zu Boden schickt. Die Truppe scheint sich in den etwas langsameren Gefilden durchaus sehr wohl zu fühlen, denn in 'Kriig' wird das Tempo selten richtig angezogen. Gleichzeitig bauen die Jungs die ein oder andere Melodie ein, so dass ein abwechslungsreicher Track entsteht. Die beiden Songs stehen für die Qualität von CHAOS PATH: abwechslungsreiche Songs schreiben.

Was CHAOS PATH hier insgesamt auf der ersten Band-Veröffentlichung abliefert, ist mehr als nur beachtlich. Diese Jungs aus Kassel werden ihren Weg machen und diesen werde ich definitiv weiterverfolgen. Ich bin schon sehr auf das Zweitwerk gespannt, welches ab Ende Januar 2019 aufgenommen werden soll.