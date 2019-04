Herausragend epischer Alternative Rock

Ernsthaft? Diese Band hat noch keinen Plattendeal? Eigentlich unfassbar, schließlich agiert CHAPTER AND VERSE schon auf einem derart hohen, extrem professionellen Niveau, dass man eigentlich vermuten müsste, die Majors würden bei den britischen Alternative-Rockern Schlange stehen. Selbst METALLICA-Sprachrohr Lars Ulrich hat sich unlängst extrrem positiv geäußert, nachdem ihm das Debütalbum dieser jungen Truppe in die Hände gefallen war, so dass die Verwunderung darüber, dass die neue EP ebenfalls in Eigenregie veröffentlicht wird, eigentlich nur noch größer ist. Nun ja, sei's drum - es wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch die letzte Underground-Geschichte sein, die CHAPTER AND VERSE erzählen wird.

Denn die fünf Stücke, die es auf "Glow" geschafft haben, sind nicht nur beeindruckend melodisch, sondern auch extrem bewegend arrangiert. Flugs fühlt man sich an die letzten Lebenszeichen von SILVERCHAIR erinnert, betritt mit nostalgischen Gefülen noch einmal den "Neon Ballroom" und erfreut sich über die Soundtrack-artigen Konstruktionen, die CHAPTER AND VERSE um ihre epischen Nummern errichtet hat. Die Band löst von Beginn an eine Dynamik aus, von der man sich sofort mitreißen lässt, sie bringt etwas Zerbrechliches mit, von dem man sich emotional nur schwer wieder distanzieren kann, und sie stellt Kontraste auf, die das Gesamterleben zu einem sehr universellen machen - denn genreübergreifend ist CHAPTER AND VERSE in allen Sparten absolut souverän. So bleibt es am Ende auch nicht bei bloßen Alternative-Sounds, sondern bei einer breiten Palette zwischen Prog und Post Rock, in der die Briten sich kreativ ausdehnen können - und diese Option auch nutzen.

"Glow" ist eine knapp 20-minütige emotionale Achterbahnfahrt, intensiv, berauschend und extrem eindringlich. Wer die epischen Momente aus dem SILVERCHAIR-Katalog liebt und vermisst, muss hier sofort zugreifen!