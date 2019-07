Spanischer Modern Metal vom Feinsten!

Mir begegnen nicht oft spanische Metalbands. Ehrlich gesagt fällt mir momentan, auch bei genauerem Überlegen, gar keine ein. Somit scheint das vierte Album von CHILDRAIN mein Erstkontakt mit spanischem Metal zu sein.

Und was CHILDRAIN mit "The Silver Ghost" abliefert, kann sich definitiv hören lassen. Die Songs liefern eine Mischung aus verschiedenen Genres: Groove Metal, Melodic Death Metal, Metalcore oder auch Nu Metal (zumindest der Song 'Saviors Of The Earth' verfügt über einen ordentlichen LINKIN PARK-Einschlag). Ich würde die Musik einfach als Modern Metal bezeichnen. Die Gitarren sorgen mit ihrem stellenweise tradtionellen Metal-Einschlag für eine angenehme Auflockerung der insgesamt harten Gangart der Scheibe. Zudem verpasst Sänger Iñi der Scheibe mit seinen unterschiedlichen Gesangsstilen zusätzliche Abwechslung und liefert ein weiteres Kaufargument. Ich kann gar nicht sagen, welche der genannten musikalischen Gangarten CHILDRAIN am besten zu Gesicht steht, dazu verbinden die Spanier diese Subgenres zu gut miteinander.

CHILDRAIN liefert mit "The Silver Ghost" ein faszinierendes Album ab und beweist ein verdammt gutes Händchen für eine Mixtur aus Härte, Melodie und Groove und veredelt es mit starken Vocals. Es ist die eine Sache, ob man die Zutaten für ein gutes modernes Metal-Album kennt oder ob man sie auch zusammenfügen kann. CHILDRAIN weiss, wie man ein Rezept nimmt und es durch die eigene persönliche Note verfeinert. Das Ergebnis dieser spanischen Rezeptverfeinerung heißt "The Silver Ghost"!