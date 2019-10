Wüstensand mit Metallspänen.

Verzerrter, rauchiger Stoner Rock, mächtige metallische Riffs der BLACK-SABBATH-Schule, je eine Prise Grunge und Alternative, so kann man das neue Album "Here Before" von CHRON GOBLIN beschreiben. Mit einer Gitarre, Bass und Schlagzeug plus Sänger macht das Quartett aus Kanada ordentlich Krach, wobei die etwas heisere Stimme gut zum Stonersound passt.



So hat die Gruppe einige rasante Kracher im Köcher wie 'Oblivion', 'Giving In To Fun' mit großartigem Getrommel, 'Slipping Under', einer von zwei Titeln, die von Mike Fraser (AC/DC, METALLICA) abgemischt worden sind, und 'Little Too Late'. Dabei spielt die Band aber nicht einfach einen Stiefel runter, sondern hält die Scheibe abwechslungsreich. So gibt es auch einige etwas düsterere Mid-Tempo-Nummern, z.B. 'Out Of My Mind' oder 'Ghost'. Auffällig ist dazwischen das langsame und reduzierte 'Giant', das vom Bass dominiert wird. Zur besonderen Atmosphäre des insgesamt eher ruppigen und zupackenden Albums trägt deutlich bei, dass es von einem ziemlich untypischen, beinahe verträumten Intro-Outro-Paar eingerahmt wird, das dasselbe Thema verarbeitet.



Nicht zu vergessen ist der wuchtige Stampfer 'Waiting', bei der wieder die Rhythmusfraktion einen bemerkenswerten Auftritt hat. Überhaupt liefern Bass und Schlagzeug durchweg gute Arbeit ab, während die Gitarre mehr deutlich mehr rifft als soliert. Der Mangel an Leadgitarre ist neben den mäßig guten Melodien die Schwäche von "Here Before". Leider ist das Album nicht so gut komponiert, wie es konzipiert, arrangiert und teilweise auch eingespielt ist. Pluspunkte bleiben jedoch ein besonderes Sounderlebnis und kraftvoller, heftiger Rock.