Das nächste dicke Highlight 2019!

"Natural Born Sinners" stellt bereits den dritten Longplayer der italienischen Band CIRCLE OF WITCHES dar. Schande über mein Haupt, dass so eine geniale Band bislang einfach ungesehen an mir vorbeigehen konnte. Wie dem auch sei, lieber spät als nie. Das vorliegende Album wird sicherlich nicht den Weg in die oberen Chartränge antreten, da die Musik der Italiener weit vom gängigen Mainstream entfernt ist. Nein, diese Platte ist das genaue Gegenteil davon. "Natural Born Sinners" ist ein Album für Liebhaber, die Musik nicht nur zur Hintergrundbeschallung hören und sich von irgendwelchen Musikplattformen willkürliche Playlisten zusammenstellen lassen, bestückt mit Bands, die sie gar nicht kennen und nach einmaligem anhören auch schon wieder vergessen haben. Nein, dieses besondere Album ist genau für all diejenigen, die sich noch Zeit für einen neuen Release nehmen, in die Musik eintauchen wollen und auch Musik fühlen wollen. Wer ein Faible für Bands wie SATAN, alte MANOWAR, HEAVY LOAD, GRAND MAGUS, ICED EARTH oder auch MANILLA ROAD hegt, ist hier goldrichtig.

Die vier Italiener präsentieren hier ein äußerst anspruchsvolles Konzeptalbum, welches verschiedenste Kapitel aus Religion, Geschichte, Anthropologie oder Literatur abhandelt. Einige der Hauptprotagonisten in ihren Erzählungen sind unter anderem der Höllenfürst Luzifer, Spartacus, der römische Sklave, der zum Gladiator aufstieg, der Gründer der "Church Of Satan" Anton Lavey und der italienische Priester Giordano Bruno, welcher der Ketzerei bezichtigt wurde und kurzerhand auf dem Scheiterhaufen endete. Musikalisch paart sich hier auf fast schon magische Weise Heavy Metal mit Doom Metal, welcher zudem noch mit einer herrlich wohlschmeckenden Prise Epic Metal angereichert wird. Ein weiterer großer Pluspunkt des Vierers ist ganz klar Sänger und Gitarrist Mario "Hell" Bove, der mit seiner äußerst angenehmen, für italienische Verhältnisse eher untypischen Stimmfärbung jede Menge Akzente zu setzen weiß. Er erinnert nicht nur einmal an den jungen Brian Ross, als dieser 1983 mit seiner Band SATAN und dem Album "Court In The Act" damals einen zeitlosen Klassiker erschuf. Titel wie 'Tongue Of Misery', 'Giordano Bruno' mit seinen orchestralen Chören, das eingängige 'The Oracle' oder 'First Born Sinner', dessen Refrain an ICED EARTH erinnert, und natürlich auch die beiden überragenden, an MANOWAR angelehnten Titel 'Spartacus (Prophecy Of Riot)' und 'Your Predator' haben allesamt genügend Potenzial um in einigen Jahren Klassikerstatus erreichen zu können. Warten wir also einfach etwas ab und harren der Dinge, die da noch passieren könnten.

Sowohl eine perfekt passende Produktion als auch ein wunderschönes Artwork des griechischen Grafikdesigner Nikos Markogiannakis runden dieses kleine Meisterwerk optimal ab, sodass einer uneingeschränkten Kaufempfehlung dieses Albums überhaupt nichts im Wege steht. Meine Redaktionskollegen Rüdiger, Johnny und Holger sollten anhand der vorliegenden Qualität dieses Rundlings eigentlich allesamt vor Begeisterung im Dreieck springen. Es ist schon absolut verrückt, wie viele sensationelle Scheiben von mir bis vor Kurzem unbekannten Bands bisher das Licht der Welt erblickten. Exemplarisch nenne ich hier nur mal GATHERING OF KINGS "First Mission", IDLE HANDS "Mana", THE NIGHTMARE STAGE "When The Curtain Closes", RIOT CITY "Burning The Night" und TRAVELER mit "Traveler". So kann dieses Jahr gerne weitergehen!